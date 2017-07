сегодня



Лидер MEGADETH составил рейтинг гитаристов Dave Mustaine недавно составил рейтинг своих любимых гитаристов MEGADETH в порядке убывания, причём последний из них для него наименее любимый.



В список, составленный ещё в конце апреля, не вошёл ни второй гитарист Greg Handevidt, который был в группе только в 1983 году, ни Kerry King (SLAYER), который был туровым гитаристом MEGADETH на нескольких концертах в 1984 году, но в список попал Mike Albert, который гастролировал с группой в качестве временной замены для Chris'а Poland'а в 1985 году.



Список Mustaine'а:



1. Kiko Loureiro



В MEGADETH с начала 2015 года. Он записывал свои партии для альбома "Dystopia" (2016).



2. Marty Friedman



Был участником группы с 1990 по 2000 годы. Он записывал гитарные партии для альбомов "Rust In Peace" (1990), "Countdown To Extinction" (1992), "Youthanasia" (1994), "Hidden Treasures" (1995), "Cryptic Writings" (1997) и "Risk" (1999).



3. Glen Drover



Был в составе группы с 2004 по 2008 годы. Сыграл на альбоме "United Abominations" (2007).



4. Chris Poland



Был в группе с 1984 по 1987 годы, а затем снова в качестве сессионного музыканта в 2004 году. Он записал партии для альбомов "Killing Is My Business... And Business Is Good!" (1985), "Peace Sells... But Who's Buying?" (1986) и "The System Has Failed" (2004).



5. Al Pitrelli



Являлся участником коллектива с 2000 по 2002 годы. Он сыграл на альбоме 2001 года "The World Needs A Hero".



6. Mike Albert



Был туровым участником, временно заменив Chris'a Poland'a в турне 1985 года. Он не записывал свои партии ни для одного альбома MEGADETH.



7. Chris Broderick



Был в группе с 2008 по 2014 годы. Его можно услышать на альбомах "Endgame" (2009), "Th1rt3en" (2011) и "Super Collider" (2013).



8. Jeff Young



Был участником MEGADETH с 1987 по 1989 годы. Записал свои партии для альбома "So Far, So Good... So What!" (1988).











