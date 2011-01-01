17 июл 2017



Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой В ходе недавнего разговора с Eddie Trunk'ом барабанщику RED HOT CHILI PEPPERS Chad'y Smith'y был задан вопрос о том, сколько ещё группа планирует продолжать свою деятельность:



«Мы недавно ехали после шоу, и Flea спросил: "Как долго, ты думаешь, мы должны... Когда нам пора будет уходить на покой?" (смеётся). И я ответил ему: "Да без понятия!" Я хочу делать новые альбомы, мне это по-прежнему нравится, но что касается туров... Я не знаю, сможем ли мы продолжать.



Троим из нас уже 54 — мне, Anthony и Flea. Josh'y 38 или 39, он ещё сопляк (смеётся). Но я не знаю, сможем ли мы осилить долговременные туры — на год, полтора, как мы делаем это сейчас. Это очень хороший вопрос.



У нас у всех семьи, приоритеты немного поменялись. Может статься так, что то, что работает для тебя, вовсе не работает для других групп, и наоборот. Но повторюсь: мы очень благодарны, что люди приходят и смотрят наши выступления, и нам нравится играть. Но что готовит нам будущее... Я не знаю».







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