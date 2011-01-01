Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [48]
*Новое видео ARCH ENEMY [45]
*BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле [42]
*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [35]
*Обложка нового альбома SATYRICON [33]
*
[= ||| все новости группы



*Red Hot Chili Peppers*



17 июл 2017 : 		 Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой

19 май 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 янв 2017 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

16 дек 2016 : 		 BABYMETAL присоединились на сцене к RED HOT CHILI PEPPERS

8 сен 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS: «Я больше боюсь NRA, чем террористов»

8 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS критикует Клинта Иствуда

29 июл 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Трамп и Клинтон — тираны»

10 июл 2016 : 		 Белорусские таможенники заставили RED HOT CHILI PEPPERS подписать диски METALLICA

27 июн 2016 : 		 Успехи в чартах RED HOT CHILI PEPPERS

16 июн 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

10 июн 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

3 июн 2016 : 		 OLIVIA WILDE снимает для RED HOT CHILI PEPPERS

1 июн 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Не наркотики были причиной моей госпитализации»

27 май 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

22 май 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Всё пучком!»

19 май 2016 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS заявил, что ANTHONY KIEDIS вернётся на сцену более здоровым, чем был

16 май 2016 : 		 У вокалиста RED HOT CHILI PEPPERS грипп

15 май 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS госпитализирован

12 май 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS о новом альбоме

5 май 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

25 янв 2015 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS отдал дань уважения LED ZEPPELIN

9 июл 2012 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

1 июн 2012 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS приглашают на концерт

22 апр 2012 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS выпустят ЕР с кавер-версиями

26 янв 2012 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

7 дек 2011 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла!

28 ноя 2011 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS приедут в Петербург

4 окт 2011 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILLI PEPPERS

| - |
|||| 17 июл 2017

Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой

*
zoom
*
* *
В ходе недавнего разговора с Eddie Trunk'ом барабанщику RED HOT CHILI PEPPERS Chad'y Smith'y был задан вопрос о том, сколько ещё группа планирует продолжать свою деятельность:

«Мы недавно ехали после шоу, и Flea спросил: "Как долго, ты думаешь, мы должны... Когда нам пора будет уходить на покой?" (смеётся). И я ответил ему: "Да без понятия!" Я хочу делать новые альбомы, мне это по-прежнему нравится, но что касается туров... Я не знаю, сможем ли мы продолжать.

Троим из нас уже 54 — мне, Anthony и Flea. Josh'y 38 или 39, он ещё сопляк (смеётся). Но я не знаю, сможем ли мы осилить долговременные туры — на год, полтора, как мы делаем это сейчас. Это очень хороший вопрос.

У нас у всех семьи, приоритеты немного поменялись. Может статься так, что то, что работает для тебя, вовсе не работает для других групп, и наоборот. Но повторюсь: мы очень благодарны, что люди приходят и смотрят наши выступления, и нам нравится играть. Но что готовит нам будущее... Я не знаю».

RED HOT CHILI PEPPERS Drummer Contemplates Retirement



Like!+17Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blick
18 июл 2017, 09:27		Офигеть, им уже по 54, вот время то бежит, аж страшно становится, эх, никто из нас не молодеет(


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2211

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом