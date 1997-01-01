17 июл 2017



GEOFF TATE о Крисе Корнелле В ходе недавнего интервью с лидером OPERATION: MINDCRIME у GEOFF'a TATE'a спросили про Криса Корнелла:



«Я искренне уважал и ценил его музыку. Считаю, что он был фантастическим автором и великолепным вокалистом. Я не был с ним знаком, встречался лишь однажды, когда мы оба пришли на концерт кого-то третьего. Мы просто пожали руки друг другу и перекинулись несколькими словами. Но я всегда следил за его работами и ценил то, что он делал, как сольно, так и с SOUNDGARDEN. Но лично никогда не был знаком. Но вся эта ситуация действительно трагична, когда уходит кто-то столь молодой таким печальным способом...»







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