Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [48]
*Новое видео ARCH ENEMY [45]
*BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле [42]
*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [35]
*Обложка нового альбома SATYRICON [33]
*
[= ||| все новости группы



*Chris Cornell*



17 июл 2017 : 		 Звонок в службу 911 и фото с места смерти Криса Корнелла

17 июл 2017 : 		 GEOFF TATE о Крисе Корнелле

30 июн 2017 : 		 Жена Криса Корнелла: «Он не хотел умирать»

26 июн 2017 : 		 DEE SNIDER почтил память Криса Корнелла

21 июн 2017 : 		 Дочь Криса Корнелла почтила память отца

21 июн 2017 : 		 Новое видео Криса Корнелла

27 май 2017 : 		 Музыканты METALLICA, PEARL JAM, SOUNDGARDEN, LINKIN PARK почтили память Криса Корнела

27 май 2017 : 		 Записи Криса Корнелла взлетели в чартах

26 май 2017 : 		 Музыканты SOUL ASYLUM, KING'S X, LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла

25 май 2017 : 		 Криса Корнелла кремировали

25 май 2017 : 		 Вдова Криса Корнелла написала мужу

23 май 2017 : 		 Память Криса Корнелла почтили на BILLBOARD MUSIC AWARDS

22 май 2017 : 		 CHRIS CAFFERY о Крисе Корнелле

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл повесился на красном эспандере

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл будет погребён в пятницу

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл никогда не должен был употреблять Ативан

22 май 2017 : 		 Вокалист PAPA ROACH о Крисе Корнелле

20 май 2017 : 		 STONE SOUR, LIVE почтили память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 SCOTT STAPP почтил память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 BRAD WILK о Крисе Корнелле

19 май 2017 : 		 TOM MORELLO опустошен смертью Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 Официальная причина смерти Криса Корнелла

18 май 2017 : 		 Скончался Крис Корнелл

24 апр 2017 : 		 CHRIS CORNELL выступил на телевидении

20 апр 2017 : 		 CHRIS CORNELL выступил на телевидении

10 мар 2017 : 		 Видео с текстом от CHRIS CORNELL

9 мар 2017 : 		 Фрагмент новой песни CHRIS CORNELL

27 янв 2017 : 		 Нереализованные песни CHRIS CORNELL, MIKE MCCREADY в новой версии 'Singles'

14 янв 2017 : 		 Документальный фильм о SOUNDGARDEN прекращен, начаты съемки фильма о CHRIS'e CORNELL'e

8 окт 2016 : 		 CHRIS CORNELL присоединился на сцене к YUSUF ISLAM

16 сен 2016 : 		 CHRIS CORNELL сочинил основную тему для фильма

17 июн 2016 : 		 CHRIS CORNELL не против тура с музыкантами LED ZEPPELIN

23 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL спел соул

12 фев 2016 : 		 EDDIE VEDDER, CHRIS CORNELL и многие другие запишут песни THE BEATLES

24 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о реюнионах групп

23 дек 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

17 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о событиях в Париже

10 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN продолжат работу после окончания его тура»

3 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «Сейчас подросткам больше интересен SKRILLEX, а не NIRVANA»

21 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL с дочкой исполняют Боба Марли

14 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

13 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

6 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN недооценивают»

2 окт 2015 : 		 MIKE MCCREADY присоединился на сцене к CHRIS'у CORNELL'у

29 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в акустике

24 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в 'The Ellen DeGeneres Show'

23 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL исполняет песню PRINCE

18 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2015 : 		 Новая песня CHRIS'a CORNELL'a

12 сен 2015 : 		 Новое видео CHRIS CORNELL

21 авг 2015 : 		 CHRIS CORNELL о вдохновении

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от CHRIS CORNELL

12 авг 2015 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

7 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома CHRIS CORNELL

20 июл 2015 : 		 TOM MORELLO не против вновь выступить с CHRIS CORNELL

8 июл 2015 : 		 Дебютный альбом CHRIS CORNELL будет переиздан

3 июн 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит новый альбом в сентябре

27 май 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит альбом осенью

20 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL завершил запись альбома

9 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "Saturday Night Live"

17 янв 2015 : 		 Вокалист SOUNDGARDEN записывает новый сольный альбом

11 фев 2014 : 		 Женщина попала за решетку за угрозы смерти в адрес CHRIS'a CORNELL'a

19 дек 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

7 дек 2013 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

24 окт 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

24 май 2013 : 		 CHRIS CORNELL сказал, что включение HEART в ROCK AND ROLL HALL OF FAME изменило его мнение

14 ноя 2012 : 		 Участники SOUNDGARDEN выступили на благотворительном шоу CHRIS'a CORNELL'a

19 фев 2012 : 		 CHRIS CORNELL отдал дань уважения WHITNEY HOUSTON

30 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Трек-лист нового релиза

29 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Новое видео

7 май 2011 : 		 Видео с акустического выступления CHRIS'a CORNELL'a

12 мар 2010 : 		 CHRIS CORNELL стал гостем на новом альбоме GABIN

5 мар 2009 : 		 Альбом бывшего вокалиста SOUNDGARDEN/AUDIOSLAVE доступен для прослушивания

| - |
|||| 17 июл 2017

GEOFF TATE о Крисе Корнелле

*
zoom
*
* *
В ходе недавнего интервью с лидером OPERATION: MINDCRIME у GEOFF'a TATE'a спросили про Криса Корнелла:

«Я искренне уважал и ценил его музыку. Считаю, что он был фантастическим автором и великолепным вокалистом. Я не был с ним знаком, встречался лишь однажды, когда мы оба пришли на концерт кого-то третьего. Мы просто пожали руки друг другу и перекинулись несколькими словами. Но я всегда следил за его работами и ценил то, что он делал, как сольно, так и с SOUNDGARDEN. Но лично никогда не был знаком. Но вся эта ситуация действительно трагична, когда уходит кто-то столь молодой таким печальным способом...»

GEOFF TATE On CHRIS CORNELL:



Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 736

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Omnia Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом