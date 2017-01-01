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*Powerflo*



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2 мар 2017 : 		 Музыканты BIOHAZARD, CYPRESS HILL и FEAR FACTORY в POWERFLO

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Новое видео POWERFLO

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"Where I Stay", новое видео группы POWERFLO, в состав которой входят фронтмен BIOHAZARD Billy Graziadei и бывший басист/гитарист FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers, а также рэпер Sen Dog из CYPRESS HILL, гитарист Rogelio Lozano из DOWNSET и барабанщик Fernando Schaefer, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выпущенного 23 июня на New Damage Records.

POWERFLO Feat. BIOHAZARD, CYPRESS HILL, Ex-FEAR FACTORY Members:






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

KILL GRAVE
12 июл 2017, 12:54		е нига


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