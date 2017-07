сегодня



Новый DVD ALICE COOPER выйдет в сентябре Восьмого сентября Eagle Rock Entertainment выпустит новый DVD ALICE COOPER, "Welcome To My Nightmare Special Edition", в который войдет шоу 1975 года "Alice Cooper: The Nightmare" (впервые на DVD) и концертный фильм "Welcome To My Nightmare".















