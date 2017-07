сегодня



Расширенная версия альбома ACE FREHLEY выйдет осенью ACE FREHLEY восьмого сентября на eOne Music выпустит расширенную версию альбома 2009 года "Anomaly", которая помимо бонус-треков будет содержать новое оформление, постер и заметки от Ron'a Albanese:



01. Foxy & Free

02. Outer Space

03. Pain In The Neck

04. Fox On The Run

05. Genghis Khan

06. Too Many Faces

07. Change The World

08. Space Bear (Extended)

09. A Little Below The Angels

10. Sister

11. It's A Great Life

12. Fractured Quantum

13. Hard For Me (bonus track)

14. Pain In The Neck (Slower Version) (bonus track]

15. Return Of The Space Bear (bonus track)



Композиция "Hard For Me" доступна для прослушивания ниже.



















