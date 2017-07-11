17 июл 2017



Звонок в службу 911 и фото с места смерти Криса Корнелла WXYZ получили запись звонка в службу 911, сделанную работником отеля, обнаружившим тело Криса Корнелла. Кроме того, доступны фотографии с места смерти.



















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