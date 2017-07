сегодня



Новый альбом EVERY MOTHER’S NIGHTMARE выйдет осенью EVERY MOTHER’S NIGHTMARE выпустят новую работу, получившую название "Grind", шестого октября. Продюсером материала был Justin Rimer, концертные треки продюсировал David Cowell из Cleaved Owl Productions, а мастериг проводил Brad Blackwood из Euphonic Masters. В качестве гостей в записи принимали участие Jim Dandy (The Jim Dandy) в “Stand Up”, Wayne Swinny (Saliva) в “Snake” и Zach Myers (Shinedown) в “Crazy”:



“Loco Crazy”

“Snake”

“Upper Hand”

“Blown Away”

“Sacred Circle”

“Days Are Through”

“Stand Up”

“Swing”

“Closet” (Live)

“Walls” (Live)

“Push” (Live)











