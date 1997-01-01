Сборник синглов STATUS QUO на виниле выйдет летом

Четвертого августа состоится выход третьей части (всего запланировано пять бокс-сетов) подборки синглов, охватывающий период с 1984 по 1989 годы. Помимо винилов, в бокс-сете будет находится карточка, которая позволит скачать композиции в цифровом варианте.
Трек-лист:
Single One – “The Wanderer / “Can’t Be Done”
Single Two – “Naughty Girl” / “No Contract”
Single Three – “Rollin’ Home” / “Lonely”
Single Four – “Red Sky” / “Don’t Give It Up”
Single Five – “In The Army Now” / “Heartburn”
Single Six – “Dreamin’” / “Long Legged Girls”
Single Seven – “Ain’t Complaining” / “That’s Alright”
Single Eight – “Who Gets The Love?” / “Halloween”
Single Nine – “Running All Over The World” / “Magic”
Single Ten – “Burning Bridges (On And Off And On Again)” / “Whatever You Want”
Single Eleven – “Not At All” / “Gone Thru The Slips”
Single Twelve – “Little Dreamer” / “Rotten To The Bone”
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