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*Status Quo*



12 июл 2017 : 		 Сборник синглов STATUS QUO на виниле выйдет летом

25 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

20 май 2017 : 		 Фрагмент нового DVD STATUS QUO

14 май 2017 : 		 Концертный релиз STATUS QUO выйдет летом

26 апр 2017 : 		 STATUS QUO переиздадут три классических альбома

28 дек 2016 : 		 Вокалист STATUS QUO: «Я был не готов к смерти Рика»

25 дек 2016 : 		 Умер гитарист STATUS QUO

21 дек 2016 : 		 Виниловый сборник STATUS QUO выйдет зимой

8 окт 2016 : 		 Концертное видео STATUS QUO

16 сен 2016 : 		 Менеджер STATUS QUO о здоровье Rick'a

12 июл 2016 : 		 Гитарист STATUS QUO идет на поправку

8 июл 2016 : 		 Акустика от STATUS QUO

16 июн 2016 : 		 Гитариста STATUS QUO хватил инфаркт

4 май 2016 : 		 STATUS QUO выпускают пиво и сидр

13 ноя 2015 : 		 Видео от басиста STATUS QUO

20 мар 2015 : 		 Трейлер нового DVD STATUS QUO

12 мар 2015 : 		 Акустика от STATUS QUO

27 янв 2015 : 		 Альбомы STATUS QUO провели в чартах 500 недель

25 ноя 2014 : 		 Фрагмент акустического трека STATUS QUO

21 сен 2014 : 		 Видео с текстом от STATUS QUO

19 фев 2014 : 		 Переиздание STATUS QUO выйдет в марте

23 сен 2013 : 		 Новое видео STATUS QUO

12 июн 2013 : 		 Новое видео STATUS QUO

11 июн 2013 : 		 STATUS QUO выпустят шестидисковый концертный релиз в сентябре

7 июн 2013 : 		 Новое видео STATUS QUO

25 май 2013 : 		 STATUS QUO объявили имя нового барабанщика

15 апр 2013 : 		 STATUS QUO выпускают тематический художественный фильм

7 мар 2013 : 		 Реюнион концерты STATUS QUO выйдут на CD

18 дек 2012 : 		 STATUS QUO покинул барабанщик

7 ноя 2012 : 		 Оригинальный состав STATUS QUO поедет в тур по Британии

10 окт 2012 : 		 Превью нового документального фильма STATUS QUO

17 сен 2011 : 		 Документальный фильм о STATUS QUO

23 май 2011 : 		 Новое видео STATUS QUO

21 апр 2011 : 		 Детали нового альбома STATUS QUO

21 янв 2011 : 		 Концертный альбом вокалиста STATUS QUO выйдет в марте

8 окт 2010 : 		 Новое видео STATUS QUO

27 сен 2010 : 		 STATUS QUO выпустят новую версию ‘In The Army Now’

19 окт 2009 : 		 Новый DVD STATUS QUO выйдет в октябре

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Сборник синглов STATUS QUO на виниле выйдет летом

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Четвертого августа состоится выход третьей части (всего запланировано пять бокс-сетов) подборки синглов, охватывающий период с 1984 по 1989 годы. Помимо винилов, в бокс-сете будет находится карточка, которая позволит скачать композиции в цифровом варианте.

Трек-лист:

Single One – “The Wanderer / “Can’t Be Done”
Single Two – “Naughty Girl” / “No Contract”
Single Three – “Rollin’ Home” / “Lonely”
Single Four – “Red Sky” / “Don’t Give It Up”
Single Five – “In The Army Now” / “Heartburn”
Single Six – “Dreamin’” / “Long Legged Girls”
Single Seven – “Ain’t Complaining” / “That’s Alright”
Single Eight – “Who Gets The Love?” / “Halloween”
Single Nine – “Running All Over The World” / “Magic”
Single Ten – “Burning Bridges (On And Off And On Again)” / “Whatever You Want”
Single Eleven – “Not At All” / “Gone Thru The Slips”
Single Twelve – “Little Dreamer” / “Rotten To The Bone”

STATUS QUO To Release The Vinyl Singles Collection 1984-1989 In August




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