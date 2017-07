сегодня



Сборник синглов STATUS QUO на виниле выйдет летом Четвертого августа состоится выход третьей части (всего запланировано пять бокс-сетов) подборки синглов, охватывающий период с 1984 по 1989 годы. Помимо винилов, в бокс-сете будет находится карточка, которая позволит скачать композиции в цифровом варианте.



Трек-лист:



Single One – “The Wanderer / “Can’t Be Done”

Single Two – “Naughty Girl” / “No Contract”

Single Three – “Rollin’ Home” / “Lonely”

Single Four – “Red Sky” / “Don’t Give It Up”

Single Five – “In The Army Now” / “Heartburn”

Single Six – “Dreamin’” / “Long Legged Girls”

Single Seven – “Ain’t Complaining” / “That’s Alright”

Single Eight – “Who Gets The Love?” / “Halloween”

Single Nine – “Running All Over The World” / “Magic”

Single Ten – “Burning Bridges (On And Off And On Again)” / “Whatever You Want”

Single Eleven – “Not At All” / “Gone Thru The Slips”

Single Twelve – “Little Dreamer” / “Rotten To The Bone”





