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Новый альбом NOSTOC выйдет летом
Костариканская экстрим/прогрессив группа NOSTOC выпустит дебютную работу, получившую название "ÆVUM", седьмого августа. Видео с текстом на одну из песен, “Transmute”, доступно ниже:
“A Path To Ascend”
“Saturnian Mindscope Introspection”
“The Artisan”
“Imbued In Æther”
“Transmute”
“The Anamnesic Voyage”
“Delirum”
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