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Nostoc







12 июл 2017 : Новый альбом NOSTOC выйдет летом



сегодня



Новый альбом NOSTOC выйдет летом Костариканская экстрим/прогрессив группа NOSTOC выпустит дебютную работу, получившую название "ÆVUM", седьмого августа. Видео с текстом на одну из песен, “Transmute”, доступно ниже:



“A Path To Ascend”

“Saturnian Mindscope Introspection”

“The Artisan”

“Imbued In Æther”

“Transmute”

“The Anamnesic Voyage”

“Delirum”











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