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*Nostoc*



12 июл 2017 : 		 Новый альбом NOSTOC выйдет летом

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Новый альбом NOSTOC выйдет летом

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Костариканская экстрим/прогрессив группа NOSTOC выпустит дебютную работу, получившую название "ÆVUM", седьмого августа. Видео с текстом на одну из песен, “Transmute”, доступно ниже:

“A Path To Ascend”
“Saturnian Mindscope Introspection”
“The Artisan”
“Imbued In Æther”
“Transmute”
“The Anamnesic Voyage”
“Delirum”

Costa RicaвЂ™s NOSTOC To Release Г†VUM Debut In August




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