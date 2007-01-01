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*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [27]
*Новое видео ACCEPT [27]
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*Rage*



12 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

2 июл 2017 : 		 Кавер-версия AVENGER от RAGE

22 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

14 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

7 июн 2017 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

26 май 2017 : 		 Новое видео RAGE

23 май 2017 : 		 Фрагмент нового сингла RAGE

18 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

29 апр 2017 : 		 Новый альбом RAGE выйдет в июле

2 июл 2016 : 		 Видео с текстом от RAGE

2 июн 2016 : 		 Новое видео RAGE

30 май 2016 : 		 Концертное видео RAGE

27 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

20 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

13 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

7 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома RAGE

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от RAGE

27 апр 2016 : 		 Видео-интервью с Пиви Вагнером (RAGE)

21 апр 2016 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

15 апр 2016 : 		 Трейлер к новому альбому RAGE

27 фев 2016 : 		 Новый альбом RAGE выйдет в июне

21 янв 2016 : 		 Новое видео RAGE

9 окт 2015 : 		 Новый ЕР RAGE выйдет в январе

28 авг 2015 : 		 Лидер RAGE и ARCHONTES в прямом эфире радио Маяк

18 июн 2015 : 		 RAGE представили новый состав

16 мар 2015 : 		 RAGE нашли музыкантов

8 фев 2015 : 		 PEAVY WAGNER прояснил будущее RAGE

6 фев 2015 : 		 Бывший гитарист RAGE посвятит себя LMO

4 фев 2015 : 		 Нынешний состав RAGE расформирован

5 ноя 2014 : 		 RAGE закончили европейский тур

30 апр 2014 : 		 Концертное видео RAGE

14 апр 2014 : 		 Видео с текстом от RAGE

11 мар 2014 : 		 Детали нового сборника RAGE

27 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза RAGE

16 фев 2014 : 		 Юбилейный релиз RAGE к 30-летию группы

24 ноя 2013 : 		 Новое видео LINGUA MORTIS ORCHESTRA

7 ноя 2013 : 		 RAGE почтят память Джона Лорда

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления LINGUA MORTIS ORCHESTRA FEAT. RAGE

18 июл 2013 : 		 Видео с выступления LINGUA MORTIS ORCHESTRA

21 июн 2013 : 		 Видео с текстом от LINGUA MORTIS ORCHESTRA

19 июн 2013 : 		 Трейлер нового альбома LINGUA MORTIS ORCHESTRA

18 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома LINGUA MORTIS ORCHESTRA

7 май 2013 : 		 Альбом LINGUA MORTIS ORCHESTRA выйдет в августе

28 фев 2013 : 		 LINGUA MORTIS ORCHESTRA дебютировал на круизе 70 000 Tons Of Metal

20 фев 2012 : 		 Новое видео RAGE

4 фев 2012 : 		 Семплы с нового альбома RAGE

19 янв 2012 : 		 RAGE:Видео из студии

13 янв 2012 : 		 Новая песня RAGE

2 дек 2011 : 		 Трек-лист нового альбома RAGE

2 дек 2011 : 		 Обложка нового альбома RAGE

16 ноя 2011 : 		 Названия новых песен RAGE

9 ноя 2011 : 		 Названия новых песен RAGE

1 ноя 2011 : 		 Вокалист RAGE о новом диске

23 сен 2011 : 		 RAGE работают над 'самым жестким альбомом в карьере'

5 сен 2011 : 		 RAGE готовятся к записи нового альбома

14 окт 2010 : 		 RAGE выступили на "Stockcar Crash Challenge"

16 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления RAGE и LINGUA MORTIS ORCHESTRA

8 июл 2010 : 		 RAGE продлили соглашение с NUCLEAR BLAST RECORDS

29 янв 2010 : 		 Еще один трек от RAGE

23 янв 2010 : 		 Семплы нового альбома RAGE

8 янв 2010 : 		 Еще один трек от RAGE

3 дек 2009 : 		 Новая песня RAGE

13 ноя 2009 : 		 Детали лимитированного издания RAGE

4 ноя 2009 : 		 Обложка нового альбома RAGE

24 окт 2009 : 		 RAGE о новом альбоме

9 окт 2009 : 		 Гитарист RAGE о новом альбоме

10 авг 2009 : 		 RAGE отправится в студию на следующей неделе

8 июн 2009 : 		 RAGE объявили имена гостей на юбилей

27 ноя 2008 : 		 Новости от группы RAGE

2 окт 2008 : 		 Гитарист RAGE появится на DVD японского гитарного журнала

24 сен 2008 : 		 Виктор Смольский на выставке "Музыка Москва-2008"

24 фев 2008 : 		 RAGE выступили на немецком TV и попали в компьютерную игру

28 янв 2008 : 		 Новая песня от RAGE

7 янв 2008 : 		 RAGE сняли два новых видеоклипа

29 ноя 2007 : 		 Подробности о новом альбоме RAGE

29 окт 2007 : 		 RAGE завершили работу над альбомом "Carved In Stone"

11 окт 2007 : 		 RAGE выставили на аукицон баннер с турне 'Black In Mind'

9 окт 2007 : 		 Российский тур RAGE

29 сен 2007 : 		 Гитарные партии нового альбома RAGE уже готовы

21 сен 2007 : 		 RAGE: новости из студии

1 авг 2007 : 		 RAGE: в Россию поздней осенью!

7 мар 2007 : 		 Планы RAGE

27 фев 2007 : 		 Автограф-сессия RAGE

12 фев 2007 : 		 RAGE : Подробности релиза DVD 'Full Moon In St. Petersburg'

3 янв 2007 : 		 RAGE обьявили имя нового барабанщика

7 дек 2006 : 		 RAGE прекращают сотрудничество с Mike'om Terrana

27 ноя 2006 : 		 RAGE : подробности нового концертного DVD

19 окт 2006 : 		 RAGE комментируют свое появление на WACKEN OPEN AIR

19 окт 2006 : 		 RAGE выпускают DVD

2 июл 2006 : 		 RAGE: Концерт в Санкт-Петербурге на новом DVD

3 фев 2006 : 		 Опубликованы сэмплы с нового альбома RAGE

22 янв 2006 : 		 RAGE: трек-лист и обложка 'Speak Of The Dead'

21 янв 2006 : 		 Концерт RAGE в Минске перенесен

8 янв 2006 : 		 RAGE в Минске, Санкт-Петербурге, Москве и Киеве

20 дек 2005 : 		 RAGE сняли клип для песни “No Fear”

7 окт 2005 : 		 RAGE работают над новым альбомом

25 июл 2005 : 		 RAGE начнут запись в сентябре

11 май 2005 : 		 Новости от Пиви Вагнера

7 май 2005 : 		 Фронмэн RAGE в больнице

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Трейлер к новому альбому RAGE

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RAGE опубликовали пятый официальный трейлер к новому альбому "Seasons Of The Black", выход которого намечен на 28 июля на лейбле Nuclear Blast.

RAGE Discuss Musical Direction And Inspiration; Seasons Of The Black Video Trailer #5 Streaming













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