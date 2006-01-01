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*Satyricon*



12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома SATYRICON

15 май 2017 : 		 Барабанщик SATYRICON о новом альбоме

10 май 2017 : 		 SATYRICON на NAPALM RECORDS

23 мар 2017 : 		 SATYRICON поедут в тур осенью

8 мар 2017 : 		 Новый альбом SATYRICON выйдет осенью

15 ноя 2016 : 		 Вокалист SATYRICON о новом материале

11 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

16 сен 2016 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Мы отбираем материал для нового альбома»

22 авг 2016 : 		 SATYRICON начнут запись в январе

21 май 2016 : 		 Показ юбилейного издания SATYRICON

19 май 2016 : 		 Переиздание SATYRICON доступно для прослушивания

18 мар 2016 : 		 Переиздание SATYRICON выйдет в мае

6 янв 2016 : 		 Вокалист SATYRICON жалеет о том, что играл в небольших барах

5 окт 2015 : 		 У лидера SATYRICON опухоль мозга

31 авг 2015 : 		 SATYRICON отметят 20-летие "Nemesis Divina" в 2016 году

13 июл 2015 : 		 Новый альбом SATYRICON будет отличаться от всего, что выходило раньше

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

13 май 2015 : 		 У SATYRICON «много нового материала»

5 май 2015 : 		 SATYRICON запишут кавер-версию DEAD KENNEDY

30 апр 2015 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Я никогда не пытался кого-либо копировать»

12 апр 2015 : 		 Видео с выступления SATYRICON

6 апр 2015 : 		 SATYRICON открыли европейский тур

14 фев 2015 : 		 Концертный релиз SATYRICON выйдет на Napalm Records

14 янв 2015 : 		 Фрагмент нового DVD SATYRICON

15 дек 2014 : 		 Новый концертный альбом SATYRICON выйдет в марте

22 авг 2014 : 		 SATYRICON планируют начать работу над новым материалом

8 мар 2014 : 		 Вокалист DARKTHRONE на концерте SATYRICON

13 дек 2013 : 		 SIVERT HØYEM выступит с SATYRICON

10 ноя 2013 : 		 Новое видео SATYRICON

27 сен 2013 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

12 сен 2013 : 		 SATYRICON выступили с оперным хором

11 сен 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

10 сен 2013 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

9 сен 2013 : 		 SATYRICON выступили с оперным хором

5 сен 2013 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

4 сен 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

30 авг 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

20 авг 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

9 авг 2013 : 		 Новая песня SATYRICON

8 авг 2013 : 		 SATYRICON на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

6 авг 2013 : 		 Бонус-треки нового альбома SATYRICON

27 июн 2013 : 		 Обложка нового альбома SATYRICON

17 июн 2013 : 		 Вокалист SATYRICON о новом диске

23 май 2013 : 		 Название нового альбом SATYRICON

20 май 2013 : 		 SATYRICON почти завершили запись

11 май 2013 : 		 SATYRICON выступят с оперным хором

6 апр 2013 : 		 SATYRICON исполнили новую композицию

26 фев 2013 : 		 SATYRICON завершили запись ударных

12 фев 2013 : 		 SATYRICON начали запись

27 янв 2013 : 		 Новый альбом SATYRICON выйдет в сентябре

30 окт 2012 : 		 SATYRICON представят новый материал на фестивале Inferno

9 июн 2012 : 		 Участники SATYRICON, DARKTHRONE и других групп приняли участие в документальном фильме с мемориального концерта Jonas'a Christiansen'a

16 ноя 2011 : 		 SATYRICON в Колумбии

1 апр 2011 : 		 Норвежская девочка перестаёт плакать, когда ей включают музыку SATYRICON

9 ноя 2010 : 		 Фронтмен SATYRICON дал своё имя новой марке вина

12 окт 2010 : 		 SATYRICON 'чувствуют свежесть и перезаряженность'

26 ноя 2009 : 		 SATYRICON проясняет слухи вокруг группы

9 ноя 2009 : 		 В стане SATYRICON грядут перемены

8 окт 2009 : 		 SATYRICON не будут ездить в туры в 2010 году

23 сен 2009 : 		 Последний альбом SATYRICON будет переиздан

22 апр 2009 : 		 SATYRICON выступили вместе с сессионным басистом

15 апр 2009 : 		 Из SATYRICON ушёл басист

26 янв 2009 : 		 Новый видеоклип SATYRICON в сети

5 дек 2008 : 		 Ударник SATYRICON о новом альбоме

7 окт 2008 : 		 SATYRICON: превью нового сингла в сети

2 сен 2008 : 		 SATYRICON опубликовали трек-лист и обложку нового альбома

27 июн 2008 : 		 SATYRICON заменят OPETH на фестивалях

24 июн 2008 : 		 Подробности о новом альбоме SATYRICON

6 июн 2008 : 		 Satyr (SATYRICON) о новом альбоме группы

1 май 2008 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома SATYRICON

18 апр 2008 : 		 Новый ЕР от SATYRICON

23 фев 2008 : 		 SATYRICON выступят в России

17 авг 2007 : 		 SATYRICON продлили контракт с лейблом Roadrunner

20 мар 2007 : 		 SATYRICON: "Требуется новая кровь!"

28 фев 2007 : 		 SATYRICON в 2007 году будут писать новый альбом

7 ноя 2006 : 		 SATYRICON: "Концерты в России были настоящей бомбой!"

15 авг 2006 : 		 Подробности о новом видео SATYRICON "The Pentagram Burns"

25 июл 2006 : 		 SATYRICON выступят в России

14 июл 2006 : 		 Последний альбом SATYRICON выйдет на виниле

15 июн 2006 : 		 Новый сингл SATYRICON летом

22 апр 2006 : 		 Новый видеоклип SATYRICON в сети

15 мар 2006 : 		 Опубликован трек с нового альбома SATYRICON

18 фев 2006 : 		 SATYRICON: обложка и сэмпл с нового альбома

11 фев 2006 : 		 Трек-лист нового альбома SATYRICON 'Now, Diabolical'

24 сен 2005 : 		 SATYRICON соберутся в студию в октябре

23 май 2005 : 		 SATYRICON о новом материале

24 янв 2005 : 		 SATYRICON летом приступят к записи нового альбома

23 дек 2004 : 		 Гитаристы SATYRICON убеждены в своей невиновности

21 дек 2004 : 		 Гитаристам SATYRICON светит 10 лет тюрьмы

7 ноя 2004 : 		 SATYRICON выступят вместе с INFERNAL MAJESTY и 3 INCHES OF BLOOD

30 мар 2004 : 		 Trym подменит барабанщика SATYRICON

26 фев 2004 : 		 Nocturno Culto выступит на сцене с SATYRICON

28 июн 2003 : 		 SATYRICON ищут клавишника

21 мар 2003 : 		 Концерт SATYRICON отменен

30 окт 2002 : 		 Новое видео от SATYRICON

17 окт 2002 : 		 SATYRICON сняли новое видео

25 сен 2002 : 		 Сатира и юмор

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Обложка нового альбома SATYRICON

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SATYRICON опубликовали обложку нового альбома "Deep Calleth Upon Deep", выход которого намечен на двадцать второе сентября на Napalm Records.

SATYRICON To Release 'Deep Calleth Upon Deep' Album In September; Cover Artwork Unveiled






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

artmageddon
12 июл 2017, 20:14		короче у них есть время..


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