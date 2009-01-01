17 июл 2017



DOKKEN выпустят классическую запись в 2018 году DOKKEN планируют осенью приступить к сочинению нового материала, выход которого может состояться в 2018 году. В ходе интервью AllThatShreds.com гитарист команды, Jon Levin, рассказал о планах группы на этот год:



«Весь июль мы в разъездах, мы возвращаемся в США, потому опять едем в Европу. В ноябре и декабре всё затихнет, и мы хотим начать сочинять новый материал».



На вопрос о том, будет ли это классически звучащий DOKKEN или какое-то новое прочтение, Levin ответил:



«Определённо будет классический DOKKEN. Думаю, мы выпустим всё в мае 2018-го».







































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