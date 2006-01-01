JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW

JOE LYNN TURNER в очередной раз подверг критике решение лидера RAINBOW собрать новый состав, а не «более аутентичную команду». В интервью Illawarra Mercury Joe сказал:
«Я работал с менеджером Ritchie год, пытаясь собрать вместе то, что было бы аутентично. Когда я употребляю это слово, то подразумеваю аутентичный состав, вне зависимости от того, кто есть, а кого нет. Мы хотели собрать тех, кто был на самом деле в RAINBOW... А потом в последний момент он взял и собрал то, что собрал».
Turner добавил, что такая перемена «была не то чтобы разочаровывающей, скорее шокирующей»:
«Почему кому-то со статусом иконы хочется выйти и быть не настолько хорошим, каким он мог бы быть?
Потому что очевидно, что отзывы не настолько хороши. И это говорю не я, это говорят люди. Очевидно, что что-то пошло не так.
Просто позорно, что он не видит, что нужно собрать аутентичный состав команды, потому что поклонники чувствуют к себе проявленное неуважение. Они надеялись, что им выпадет шанс по крайней мере увидеть кого-то из участников группы, всех в одном месте и в одно время. Но этого просто не случилось».
Kliops144
Reflection
Но вообще Джо прав отчасти: хоть Рейнбоу и проект одного человека, но многие ждали кого-нибудь еще из знакомых имен.
Nenadoelo
Неужели тебя?
Интересно, если бы Ричи пригласил Дуги Уайта, Джо не исходил бы на говно?
P/S. У барабанщика Тернера зачетный зачесон...ПолуExploited такой
Benji Marshall
VoodooPaul
RomV
and3223r
and3223r
and3223r
gogatushka
С Тернером было бы отлично. И уж точно нужные другие басист, клавишник и недобарабанщик. У меня пукан рвет не меньше, чем у Джо.
Хотя, что ожидать от долбанутого Блэкмора, управляемого одной красивой тварью
and3223r
Тоже бесит. Чё, уж, тут поделаешь...
Nenadoelo
Whitesnake
C 2013 года участник группы Axel Rudi Pell.
https://www.youtube.com/watch?v=fB19LCpsrpI
and3223r
Blackout 74
Flashback
Вот тут оспорю.
Выпусти он новый альбом с этим составом, претензий бы не было. Новый состав - новая музыка. Пускай, он бы по своей традиции, откатал бы тур с новыми песнями, а в вдогонку, издал бы альбом.
Но играть ностальгические концерты с сессионщиками, при возможности собрать старую гвардию - моветон.
Гениальность лидера дала сбой.
А Тёрнер, между прочем - трудяга. Каждый год, что то да записывает и издаёт. Он, в отличие от своего бывшего работодателя, ценит опыт и известность полученные в Радуге и пользует их по полной вот уже 30 лет. Вот его звёздный коллега, по моему, проебал всё, кроме культового статуса. Да простят меня его обожатели.
Ромеро не очень нравится, но претензий к нему, как к исполнителю нет. Новый альбом послушал бы с удовольствием. Хотя, будь моя воля, заменил бы его на Ланде.
Flashback
Мы всё по привычке "помним, любим, скорбим", забывая, что маэстро то жив. Просто забил хуй на всё и всех, и страдает хернёй.
Имеет на это право? Да. Повышает ли это его ценность как музыканта и творца? По моему, нет.
and3223r
Я всё ещё надеюсь на это. Правда, после стрёмного сингла - не так сильно.
"заменил бы его на Ланде."
Да, как ни крути, а Ромеро всё же вторичен по отношению к Ланде. Ланде, к тому же, может петь медляки. Брутальные боевики Дио он еще в 2010 перепел на памятном альбоме, а исполнял их иногда, аж, с конца 90-х.
"Повышает ли это его ценность как музыканта и творца?"
Тут две стороны. "Статическая" ценность, то что не отнять (не статус, а произведённый продукт), и "динамическая". Проблемы у него с динамической ценностью.
"Тёрнер - трудяга"
Да. Но ещё - нытик. Сколько можно нудеть по поводу "мне Ричи не доверил микрофон"? Да даже Рыжий уже реже вспоминает Металлику)))
and3223r
Очень надеюсь, что студия полноценная будет, где никто не станет сравнивать Ромеро с предыдущими певцами (вещи будут новыми), смотреть на смешного барабанщика (на записи его будет не видно:)) и т.д. Кто его знает, всё может быть.
Nenadoelo
Так то да. Но вот только на концертах он исполняет исключительно песни из репертуара Rainbow/Deep Purple/ Malmsteen.
Flashback
Nenadoelo, а у Ричи репертуар и того меньше)
and3223r
Я бы даже сказал "хуже")
Недавно, разнообразия для и не муки ради, пробежался по творчеству маэстро за последние 20 лет, что б в уши залить на денёк. Наскрёб песен 12-15. Не густо. И то не дослушал.
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