17 июл 2017



JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW JOE LYNN TURNER в очередной раз подверг критике решение лидера RAINBOW собрать новый состав, а не «более аутентичную команду». В интервью Illawarra Mercury Joe сказал:



«Я работал с менеджером Ritchie год, пытаясь собрать вместе то, что было бы аутентично. Когда я употребляю это слово, то подразумеваю аутентичный состав, вне зависимости от того, кто есть, а кого нет. Мы хотели собрать тех, кто был на самом деле в RAINBOW... А потом в последний момент он взял и собрал то, что собрал».



Turner добавил, что такая перемена «была не то чтобы разочаровывающей, скорее шокирующей»:



«Почему кому-то со статусом иконы хочется выйти и быть не настолько хорошим, каким он мог бы быть?



Потому что очевидно, что отзывы не настолько хороши. И это говорю не я, это говорят люди. Очевидно, что что-то пошло не так.



Просто позорно, что он не видит, что нужно собрать аутентичный состав команды, потому что поклонники чувствуют к себе проявленное неуважение. Они надеялись, что им выпадет шанс по крайней мере увидеть кого-то из участников группы, всех в одном месте и в одно время. Но этого просто не случилось».



































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