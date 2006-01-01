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*Joe Lynn Turner*



17 июл 2017 : 		 JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW

18 май 2017 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

29 сен 2016 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

31 июл 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

22 июл 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о выборах в США

29 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE

2 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE

29 май 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

21 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"

13 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а

9 мар 2016 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE

4 мар 2016 : 		 Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте

30 дек 2015 : 		 JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT

16 окт 2015 : 		 JOE LYNN TURNER выступил в пещере

15 сен 2015 : 		 JOE LYNN TURNER выступил в пещере

31 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а

27 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER в Ялте

21 авг 2015 : 		 Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе

12 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь

15 май 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE

13 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE

7 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?

13 фев 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"

18 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"

7 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"

5 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться

20 мар 2014 : 		 JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC

11 мар 2013 : 		 JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»

30 дек 2012 : 		 JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT

30 ноя 2012 : 		 JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла

24 ноя 2012 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

18 сен 2012 : 		 JOE LYNN TURNER работает над супер группой?

26 июл 2012 : 		 JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене

21 май 2012 : 		 JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'

10 фев 2011 : 		 JOE LYNN TURNER о Гэри Муре

24 янв 2011 : 		 JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT

9 янв 2011 : 		 JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT

30 дек 2010 : 		 JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"

11 янв 2010 : 		 Новости от JOE LYNN TURNER'а

19 апр 2009 : 		 JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки

30 янв 2009 : 		 JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM

7 авг 2008 : 		 Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A

24 июн 2007 : 		 Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне

21 дек 2006 : 		 JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом

27 ноя 2006 : 		 JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом

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|||| 17 июл 2017

JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW

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JOE LYNN TURNER в очередной раз подверг критике решение лидера RAINBOW собрать новый состав, а не «более аутентичную команду». В интервью Illawarra Mercury Joe сказал:

«Я работал с менеджером Ritchie год, пытаясь собрать вместе то, что было бы аутентично. Когда я употребляю это слово, то подразумеваю аутентичный состав, вне зависимости от того, кто есть, а кого нет. Мы хотели собрать тех, кто был на самом деле в RAINBOW... А потом в последний момент он взял и собрал то, что собрал».

Turner добавил, что такая перемена «была не то чтобы разочаровывающей, скорее шокирующей»:

«Почему кому-то со статусом иконы хочется выйти и быть не настолько хорошим, каким он мог бы быть?

Потому что очевидно, что отзывы не настолько хороши. И это говорю не я, это говорят люди. Очевидно, что что-то пошло не так.

Просто позорно, что он не видит, что нужно собрать аутентичный состав команды, потому что поклонники чувствуют к себе проявленное неуважение. Они надеялись, что им выпадет шанс по крайней мере увидеть кого-то из участников группы, всех в одном месте и в одно время. Но этого просто не случилось».

JOE LYNN TURNER Says New RAINBOW Lineup Isn
















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КомментарииСкрыть/показать 22 )

Kliops144
17 июл 2017, 11:21		Старые песни о главном.

Reflection
17 июл 2017, 11:28		Да, Тернер о неправильном составе Рейнбоу, Мастейн о Грэмми, Симмонс о не продающихся альбомах.
Но вообще Джо прав отчасти: хоть Рейнбоу и проект одного человека, но многие ждали кого-нибудь еще из знакомых имен.

Nenadoelo
17 июл 2017, 11:33		"Они надеялись, что им выпадет шанс по крайней мере увидеть кого-то из участников группы"
Неужели тебя?
Интересно, если бы Ричи пригласил Дуги Уайта, Джо не исходил бы на говно?
P/S. У барабанщика Тернера зачетный зачесон...ПолуExploited такой

Benji Marshall
17 июл 2017, 11:46		достал своим нытьем. никак не может смириться с тем, что был всего лишь наемным работником?

VoodooPaul
17 июл 2017, 12:54		Когда Тернер пришел в группу на смену двум предыдущим вокалистам это типа был аутентичный состав?)) Смешно. Даже на первых концертах был уже не тот состав, который записывал первый альбом. Никогда не было никакого аутентичного состава. Хотя альбомы с Дио были конечно волшебными.

RomV
17 июл 2017, 13:04		Ой, да давай собери Пауэла, Бейна, Дио и Кери, до Кери думаю, быстрей всего дозвонишься, пусть сбацают Звездочёта и Гринсливс.

and3223r
17 июл 2017, 13:06		Зря он так ноет. Ричи для него сделал немерено. В ДП, например, привёл. Уж он-то, Джузеппе,лучше других должен был понимать, что Рэйнбоу всегда имели успех на совокупности гениальности лидера и его умении "тасовать колоду". Блэкмор ничего не сделал такого, чего не делал раньше. И ничего никому не обещал.

and3223r
17 июл 2017, 13:07		А Рондинелли сейчас где, кто в курсе? И этот парень, как его, Чак Бургл\и (не помню точно)?

and3223r
17 июл 2017, 13:23		Короче, Джо корит себя за то, что в течении года зассал спросить у Ричи напрямую: "Вокалистом точно буду я/не я?" Мне кажется, Ричи не стал бы наёбывать и сразу бы прямо ответил: " Ты хито такой давай дасвиданьа". И не было бы этого нытья. Стыдно, блеать, мужику перемалывать это в сотый раз.

gogatushka
17 июл 2017, 13:52		Нынешний рейнбоу говнище унылое. Это не рейнбоу, а балаган.
С Тернером было бы отлично. И уж точно нужные другие басист, клавишник и недобарабанщик. У меня пукан рвет не меньше, чем у Джо.
Хотя, что ожидать от долбанутого Блэкмора, управляемого одной красивой тварью

and3223r
17 июл 2017, 14:21		"управляемого одной красивой тварью"
Тоже бесит. Чё, уж, тут поделаешь...

Nenadoelo
17 июл 2017, 14:42		Для меня большим ударом в сердце было решение выпустить переиздание I surrender с забитыми барабанами..

Whitesnake
17 июл 2017, 14:57		А Рондинелли сейчас где, кто в курсе?
C 2013 года участник группы Axel Rudi Pell.
https://www.youtube.com/watch?v=fB19LCpsrpI

and3223r
17 июл 2017, 15:06		Ага, спасибо за ссылку.

Blackout 74
17 июл 2017, 15:20		Тут всё понятно, Ричи подумал и как продуманный еврей решил ), зачем мне собирать классический состав и потом ещё делиться по уму со всеми, соберу ка я тех, кто рот не откроет и будет делать то что я хочу. )))

Flashback
17 июл 2017, 16:43		"Рэйнбоу всегда имели успех на совокупности гениальности лидера и его умении "тасовать колоду"".

Вот тут оспорю.
Выпусти он новый альбом с этим составом, претензий бы не было. Новый состав - новая музыка. Пускай, он бы по своей традиции, откатал бы тур с новыми песнями, а в вдогонку, издал бы альбом.
Но играть ностальгические концерты с сессионщиками, при возможности собрать старую гвардию - моветон.
Гениальность лидера дала сбой.
А Тёрнер, между прочем - трудяга. Каждый год, что то да записывает и издаёт. Он, в отличие от своего бывшего работодателя, ценит опыт и известность полученные в Радуге и пользует их по полной вот уже 30 лет. Вот его звёздный коллега, по моему, проебал всё, кроме культового статуса. Да простят меня его обожатели.

Ромеро не очень нравится, но претензий к нему, как к исполнителю нет. Новый альбом послушал бы с удовольствием. Хотя, будь моя воля, заменил бы его на Ланде.

Flashback
17 июл 2017, 17:05		Мне понравилось давнишнее интервью Виктора Смольского. Дословно не помню. Его спросили про крутых гитаристов в рок музыке и конкретно Блекмора. А он ответил, что то в духе, мол, что говорить про Блекмора, он уже 20 лет, как ничего для рок музыки то и не сделал.

Мы всё по привычке "помним, любим, скорбим", забывая, что маэстро то жив. Просто забил хуй на всё и всех, и страдает хернёй.
Имеет на это право? Да. Повышает ли это его ценность как музыканта и творца? По моему, нет.

and3223r
17 июл 2017, 18:14		"Выпусти он новый альбом с этим составом, претензий бы не было. Новый состав - новая музыка."
Я всё ещё надеюсь на это. Правда, после стрёмного сингла - не так сильно.

"заменил бы его на Ланде."
Да, как ни крути, а Ромеро всё же вторичен по отношению к Ланде. Ланде, к тому же, может петь медляки. Брутальные боевики Дио он еще в 2010 перепел на памятном альбоме, а исполнял их иногда, аж, с конца 90-х.
"Повышает ли это его ценность как музыканта и творца?"
Тут две стороны. "Статическая" ценность, то что не отнять (не статус, а произведённый продукт), и "динамическая". Проблемы у него с динамической ценностью.

"Тёрнер - трудяга"
Да. Но ещё - нытик. Сколько можно нудеть по поводу "мне Ричи не доверил микрофон"? Да даже Рыжий уже реже вспоминает Металлику)))

and3223r
17 июл 2017, 18:21		Флэш, а как ты думаешь, Тёрнер бы хоть раз сказал это, если б вдруг концерты прошли на уровень выше и сингл бы был из настоящих новых вещей и был бы просто потрясен? Думаю, молчал бы. В этом-то и дело. Легко пнуть, когда упал.
Очень надеюсь, что студия полноценная будет, где никто не станет сравнивать Ромеро с предыдущими певцами (вещи будут новыми), смотреть на смешного барабанщика (на записи его будет не видно:)) и т.д. Кто его знает, всё может быть.

Nenadoelo
17 июл 2017, 19:07		"А Тёрнер, между прочем - трудяга. Каждый год, что то да записывает и издаёт."
Так то да. Но вот только на концертах он исполняет исключительно песни из репертуара Rainbow/Deep Purple/ Malmsteen.

Flashback
17 июл 2017, 19:33		and3223r, ну мало кто может отказать себе в удовольствии заявить "а я же говорил!")
Nenadoelo, а у Ричи репертуар и того меньше)

and3223r
17 июл 2017, 19:43		"у Ричи репертуар и того меньше".
Я бы даже сказал "хуже")
Недавно, разнообразия для и не муки ради, пробежался по творчеству маэстро за последние 20 лет, что б в уши залить на денёк. Наскрёб песен 12-15. Не густо. И то не дослушал.


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