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*Unisonic*



13 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD UNISONIC

9 июн 2017 : 		 Концертный релиз UNISONIC выйдет летом

21 сен 2016 : 		 Барабанщик GAMMA RAY выступит с UNISONIC

28 апр 2015 : 		 Видео с выступления UNISONIC

22 апр 2015 : 		 Басист EDGUY выступит с UNISONIC

24 янв 2015 : 		 UNISONIC не приедут в Хельсинки

30 окт 2014 : 		 UNISONIC в акустике

9 окт 2014 : 		 Вокалист UNISONIC повредил ногу

8 сен 2014 : 		 UNISONIC исполнили кавер-версии Элвиса Пресли

25 авг 2014 : 		 UNISONIC : Michael Kiske приветствует российских фэнов

10 июл 2014 : 		 Новое видео UNISONIC

27 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UNISONIC

24 май 2014 : 		 Видео с текстом от UNISONIC

9 май 2014 : 		 Семплы новых песен UNISONIC

17 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР UNISONIC

20 янв 2014 : 		 Mandy Meyer и Kosta Zafiriou о новом альбоме UNISONIC

8 авг 2013 : 		 UNISONIC начали работу над материалом

1 фев 2013 : 		 UNISONIC опубликовали видео из Японии

14 янв 2013 : 		 Вокалисту UNISONIC неинтересен реюнион HELLOWEEN

14 янв 2013 : 		 Гитарист UNISONIC о вокалисте группы

4 янв 2013 : 		 UNISONIC выпустят "мощный и мелодичный альбом в 2014"

16 дек 2012 : 		 UNISONIC планируют новый альбом в 2014 году

16 сен 2012 : 		 Видео с выступления UNISONIC

27 июн 2012 : 		 Качественная видеосъёмка выступления UNISONIC на HELLFEST

14 май 2012 : 		 UNISONIC открыли тур

31 мар 2012 : 		 KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC

28 мар 2012 : 		 KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC

25 мар 2012 : 		 KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC

19 мар 2012 : 		 KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC

4 мар 2012 : 		 Акустика от UNISONIC

25 фев 2012 : 		 Акустика от UNISONIC

11 фев 2012 : 		 Трек-лист дебютного альбома UNISONIC

1 фев 2012 : 		 Новый альбом UNISONIC выйдет в марте

25 янв 2012 : 		 "Типа промо-ролик" UNISONIC

13 янв 2012 : 		 Первое видео UNISONIC

10 дек 2011 : 		 Обложка нового ЕР UNISONIC

30 ноя 2011 : 		 Новая песня UNISONIC

16 окт 2011 : 		 Видео с выступления UNISONIC

15 окт 2011 : 		 UNISONIC на earMUSIC/EDEL

16 мар 2011 : 		 KAI HANSEN присоединился к UNISONIC

3 мар 2011 : 		 Дебют UNISONIC выйдет летом

26 июн 2010 : 		 Новая песня UNISONIC

20 июн 2010 : 		 Фронтмен UNISONIC о своем выступлении

8 июн 2010 : 		 Видео с первого выступления UNISONIC

7 июн 2010 : 		 Бывший вокалист HELLOWEEN впервые вышел на сцену за 17 лет

28 май 2010 : 		 EPK от UNISONIC

1 май 2010 : 		 UNISONIC написали 9 песен для дебютного альбома

19 фев 2010 : 		 MICHAEL KISKE о предстоящем альбоме UNISONIC

20 янв 2010 : 		 Michael Kiske о новом проекте UNISONIC

23 ноя 2009 : 		 Барабанщик PINK CREAM рассказал о проекте UNISONIC

11 ноя 2009 : 		 Michael Kiske и Dennis Ward в проекте UNISONIC

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Фрагмент нового DVD UNISONIC

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Исполнение композиции "Exceptional" из нового концертного релиза UNISONIC, "Live In Wacken", доступно для просмотра ниже.

UNISONIC Feat. HELLOWEEN Members: 'Exceptional' Performance Clip From 'Live In Wacken' DVD








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional
13 июл 2017, 15:46		Надеюсь "СОЮЗ" подсуетится


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