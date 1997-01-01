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*Лидер MEGADETH: «Да я уже в Зале славы рок-н-ролла» [23]
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*Kid Rock*



13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат

14 июл 2015 : 		 TED NUGENT и KID ROCK записали новую песню "Kiss My Rebel Ass"

3 мар 2015 : 		 KID ROCK прошелся по Beyonce

8 янв 2015 : 		 Новое видео KID ROCK

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет в феврале

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KID ROCK хочет в Сенат

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KID ROCK сообщил о планах участия в выборах в Сенат в 2018 году от родного штата Мичиган. Запущенный KidRockForSenate.com вызвал много вопросов, на которые музыкант ответил через твиттер и ответ был утвердительный.

KID ROCK Teases U.S. Senate Run In Michigan






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