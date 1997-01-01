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KID ROCK хочет в Сенат KID ROCK сообщил о планах участия в выборах в Сенат в 2018 году от родного штата Мичиган. Запущенный KidRockForSenate.com вызвал много вопросов, на которые музыкант ответил через твиттер и ответ был утвердительный.















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