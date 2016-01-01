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*Prophets of Rage*



13 июл 2017 : 		 Новая песня PROPHETS OF RAGE

3 июн 2017 : 		 Новое видео PROPHETS OF RAGE

17 сен 2016 : 		 Новое видео PROPHETS OF RAGE

26 авг 2016 : 		 Новая песня PROPHETS OF RAGE

22 авг 2016 : 		 Видео с выступления PROPHETS OF RAGE

18 авг 2016 : 		 Новая песня PROPHETS OF RAGE

16 авг 2016 : 		 PROPHETS OF RAGE выпустят ЕР

27 июл 2016 : 		 PROPHETS OF RAGE в 'Jimmy Kimmel Live!'

19 июл 2016 : 		 Видео с выступления PROPHETS OF RAGE

18 июл 2016 : 		 Новая песня PROPHETS OF RAGE

17 июл 2016 : 		 Видео с выступления PROPHETS OF RAGE

29 июн 2016 : 		 Концертное видео от PROPHETS OF RAGE

16 июн 2016 : 		 PROPHETS OF RAGE нашли продюсера

5 июн 2016 : 		 Видео со второго концерта PROPHETS OF RAGE

3 июн 2016 : 		 TOM MORELLO про PROPHETS OF RAGE

1 июн 2016 : 		 Видео с первого концерта PROPHETS OF RAGE

31 май 2016 : 		 Музыканты RAGE AGAINST THE MACHINE, PUBLIC ENEMY и CYPRESS HILL основали PROPHETS OF RAGE

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Новая песня PROPHETS OF RAGE

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"Living On The 110", новая песня группы PROPHETS OF RAGE, в состав которой входят три участника RAGE AGAINST THE MACHINE — гитарист Tom Morello, басист Tim Commerford и барабанщик Brad Wilk, а также участники легендарных хип-хоп команд PUBLIC ENEMY и CYPRESS HILL — Chuck D и B-Real, . Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на пятнадцатое сентября.

Hear PROPHETS OF RAGE's New Song 'Living On The 110'








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kliops144
13 июл 2017, 17:23		А видео-то тю-тю.(


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