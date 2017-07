сегодня



Гитарист DEF LEPPARD записал трек в честь Joe Satriani Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen был приглашён Joe Satriani для участия в G4 Experience.



«Я был польщён, когда Joe пригласил меня в G4 Experience, и я решил сочинить и записать инструментальную композицию "Yo 2 Joe" в качестве дани уважения. И я был ещё больше польщён, когда он согласился сыграть со мной на этой теме, потому что он удивительный музыкант. Я старался воссоздать дух альбома "Surfing With The Alien". Тридцать лет спустя он продолжает восхищать не только фанатов музыки, но и гитаристов по всему миру!»



Сингл будет выпущен двадцать первого июля. Помимо Satriani и Collen'a в "G4 Experience: Surfing With The Alien 30th Anniversary" примут участие Warren DeMartini (RATT) и Paul Gilbert (MR. BIG). Событие пройдёт 24—26 июля в Asilomar Center, Carmel, California.















