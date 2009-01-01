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Лидер MEGADETH считает, что никогда не покончит с металлом В недавнем интервью для Windsor Star лидер MEGADETH Dave Mustaine ответил на вопрос, сколько в числовом выражении в его уме занимают думы о смерти, учитывая тенденцию, сложившуюся в последние несколько лет, когда умерло много рок- и металл-музыкантов: «Ноль. Я не собираюсь жить в страхе, что моя жизнь подходит к концу, потому что тогда я пропущу всё то отличное, что жизнь приготовила для меня. Я люблю свою жизнь. У меня было много тревожных звоночков, но многие из них были из-за глупости. Если ты не совсем тупой, то ты учишься, когда взрослеешь. Ты начинаешь понимать, что правильно, а что нет. Ты начинаешь понимать разницу между тем, что может нанести рану, а что может оставить сильный шрам».



На вопрос о том, думал ли он о том, чтобы бросить заниматься металлом или перестать выступать, Mustaine ответил следующее: «Знаете, я мог бы предположить, что сделаю концерты менее частыми. Но думал ли я о том, что брошу занятие металлом? Нет. Я думаю, что он слишком глубоко засел в моей ДНК. Я всё равно хочу участвовать в какой-либо деятельности, быть исполнителем, продюсером — тем, кто помогает записывать альбомы или управлять группами. Сейчас я являюсь попечителем Грэмми, и я вступил в следующую фазу своей жизни — как посол, передающий свой опыт... И это так же приятно, как получать награды».







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