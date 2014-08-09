16 июл 2017



Барабанщик METALLICA о творческом процессе: «Нужно быть готовым отправиться туда, куда он поведёт» Dickerman и LT с радиостанции WJRR взяли интервью у барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a перед концертом на Camping World Stadium в Орландо, штат Флорида, состоявшимся 5 июля.



Рассказывая о причинах такого ошеломительно хорошего приёма альбома "Hardwired… To Self-Destruct", Ulrich заявил: «Я бы сказал, что сидя и обсуждая его сейчас, самое главное... Это похоже на удачу. Мы никогда не пытаемся обсуждать в таком ключе: "Этот альбом будет вот таким, и он должен звучать вот так, и на него будет вот такая реакция". Я о том, что мы никогда не ставим определённую цель, потому что должны... В любом творческом начинании, в любом творческом процессе присутствует некая гибкость, потому что креативные элементы должны быть настоящими и чистыми, а не высосанными из пальца и продуманные, нужно быть готовым отправиться туда, куда поведёт творческий процесс. И так почти всё время с альбомами и творчеством... Будь то какие-либо фильмы или видео, которые мы делаем, или ещё что-нибудь, всё это живёт своей жизнью».



Он продолжил: «Я думаю, что самой важной причиной того, что эта запись была так принята... И, может быть, слушатели не искали в ней какую-либо интеллектуальность и не пытались особо анализировать её, но мы вместе с James'ом [Hetfield'ом, фронтменом METALLICA] говорили об этом около часа назад, когда сидели за ланчем, что в этом заслуга Greg'a Fidelman'a, который был звукоинженером и сопродюсером этого альбома вместе со мной и James'ом и отвечал за звучание и сведение всего и вся. Он с METALLICA уже более десяти лет. Он знает нас, он знает, как сделать так, чтобы мы звучали так, как должны звучать, знает, как выжать максимум из нашей музыки. И я считаю, что именно он является той причиной, по которой мы получили такой тёплый отклик от аудитории спустя полгода после выхода альбома».















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