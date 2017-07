сегодня



Новое видео ART OF ANARCHY "Echo Of A Scream", новое видео группы ART OF ANARCHY, в состав которой входят вокалист CREED Scott Stapp, басист DISTURBED John Moyer и бывший гитарист GUNS N' ROSES Ron "Bumblefoot" Thal, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Madness".















