все новости группы







Crafteon







16 июл 2017 : Видео с текстом от CRAFTEON



16 июл 2017



Видео с текстом от CRAFTEON CRAFTEON опубликовали официальное видео с текстом на песню "What The Moon Brings", которая взята из выходящего двадцать пятого августа альбома "Cosmic Reawakening":



"The Outsider"

"What The Moon Brings"

"The Temple"

"Dagon"

"The Colour Out Of Space"

"The White Ship"

"From Beyond"

"The Whisperer In The Darkness"











+0 -1



просмотров: 224