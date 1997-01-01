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16 июл 2017
Новый альбом DYSCARNATE выйдет осенью
DYSCARNATE выпустят новую работу, получившую название "With All Their Might', пятнадцатого сентября на Unique Leader Records. Сведением и мастерингом материала занимался Jacob Hansen (Aborted, Volbeat, Evergrey):
"Of Mice And Mountains"
"This Is Fire!"
"Iron Strengthens Iron"
"Traitors In The Palace"
"To End All Flesh Before Me"
"Backbreaker"
"All The Devils Are Here"
"Nothing Seems Right"
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