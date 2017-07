16 июл 2017



Новый альбом DYSCARNATE выйдет осенью DYSCARNATE выпустят новую работу, получившую название "With All Their Might', пятнадцатого сентября на Unique Leader Records. Сведением и мастерингом материала занимался Jacob Hansen (Aborted, Volbeat, Evergrey):



"Of Mice And Mountains"

"This Is Fire!"

"Iron Strengthens Iron"

"Traitors In The Palace"

"To End All Flesh Before Me"

"Backbreaker"

"All The Devils Are Here"

"Nothing Seems Right"









+1 -1



просмотров: 204