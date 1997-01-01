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*Dyscarnate*



16 июл 2017 : 		 Новый альбом DYSCARNATE выйдет осенью

26 окт 2016 : 		 DYSCARNATE на Unique Leader Records

20 янв 2014 : 		 Новое видео DYSCARNATE

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Новый альбом DYSCARNATE выйдет осенью

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DYSCARNATE выпустят новую работу, получившую название "With All Their Might', пятнадцатого сентября на Unique Leader Records. Сведением и мастерингом материала занимался Jacob Hansen (Aborted, Volbeat, Evergrey):

"Of Mice And Mountains"
"This Is Fire!"
"Iron Strengthens Iron"
"Traitors In The Palace"
"To End All Flesh Before Me"
"Backbreaker"
"All The Devils Are Here"
"Nothing Seems Right"

DYSCARNATE To Release All Their Might This September



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