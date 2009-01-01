Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания [80]
*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [40]
*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [32]
*Лидер MEGADETH: «Да я уже в Зале славы рок-н-ролла» [29]
*Обложка нового альбома SATYRICON [27]
*
[= ||| все новости группы



*Theocracy*



14 июл 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

16 июн 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

27 май 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

14 апр 2017 : 		 Видео с текстом от THEOCRACY

16 окт 2016 : 		 Новое видео THEOCRACY

30 сен 2016 : 		 Видео с текстом от THEOCRACY

8 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома THEOCRACY

17 авг 2016 : 		 Новый альбом THEOCRACY выйдет осенью

20 апр 2016 : 		 Новое видео вокалиста THEOCRACY

27 дек 2015 : 		 Фрагменты новых песен THEOCRACY

14 июл 2015 : 		 В THEOCRACY вернулся Shawn Benson

10 дек 2014 : 		 Рождественский трек от THEOCRACY

26 мар 2014 : 		 THEOCRACY расстались в барабанщиком

25 дек 2013 : 		 Благотворительный трек от вокалиста THEOCRACY

22 ноя 2013 : 		 Переиздание дебютного альбома THEOCRACY доступно для прослушивание

29 июл 2013 : 		 Тизер переиздания первого альбома THEOCRACY

10 дек 2012 : 		 Рождественский сингл от THEOCRACY

5 сен 2012 : 		 Новое видео THEOCRACY

25 ноя 2011 : 		 Новая песня THEOCRACY

12 окт 2011 : 		 Новый альбом THEOCRACY выйдет в ноябре

17 дек 2010 : 		 Рождественский трек от THEOCRACY

23 дек 2009 : 		 Рождественский трек от THEOCRACY

4 дек 2009 : 		 THEOCRACY представили нового басиста

27 янв 2009 : 		 THEOCRACY анонсировали нового гитариста

19 дек 2008 : 		 Рождественский подарок от THEOCRACY

5 сен 2008 : 		 Новый альбом THEOCRACY в ноябре

| - |
|||| 14 июл 2017

Новая песня THEOCRACY

*
zoom
*
* *
“Castaway”, новая песня группы THEOCRACY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ghost Ship", выпущенного на Ulterium Records.

THEOCRACY Streaming New Song вЂњCastawayвЂќ








Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

vovucco
14 июл 2017, 20:30		Новая песня? Год назад слышал


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 286

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
TesseracT Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом