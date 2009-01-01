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все новости группы
Theocracy
14 июл 2017
:
Новая песня THEOCRACY
16 июн 2017
:
Новая песня THEOCRACY
27 май 2017
:
Новая песня THEOCRACY
14 апр 2017
:
Видео с текстом от THEOCRACY
16 окт 2016
:
Новое видео THEOCRACY
30 сен 2016
:
Видео с текстом от THEOCRACY
8 сен 2016
:
Трейлер нового альбома THEOCRACY
17 авг 2016
:
Новый альбом THEOCRACY выйдет осенью
20 апр 2016
:
Новое видео вокалиста THEOCRACY
27 дек 2015
:
Фрагменты новых песен THEOCRACY
14 июл 2015
:
В THEOCRACY вернулся Shawn Benson
10 дек 2014
:
Рождественский трек от THEOCRACY
26 мар 2014
:
THEOCRACY расстались в барабанщиком
25 дек 2013
:
Благотворительный трек от вокалиста THEOCRACY
22 ноя 2013
:
Переиздание дебютного альбома THEOCRACY доступно для прослушивание
29 июл 2013
:
Тизер переиздания первого альбома THEOCRACY
10 дек 2012
:
Рождественский сингл от THEOCRACY
5 сен 2012
:
Новое видео THEOCRACY
25 ноя 2011
:
Новая песня THEOCRACY
12 окт 2011
:
Новый альбом THEOCRACY выйдет в ноябре
17 дек 2010
:
Рождественский трек от THEOCRACY
23 дек 2009
:
Рождественский трек от THEOCRACY
4 дек 2009
:
THEOCRACY представили нового басиста
27 янв 2009
:
THEOCRACY анонсировали нового гитариста
19 дек 2008
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Рождественский подарок от THEOCRACY
5 сен 2008
:
Новый альбом THEOCRACY в ноябре
14 июл 2017
Новая песня
THEOCRACY
“Castaway”, новая песня группы THEOCRACY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ghost Ship", выпущенного на Ulterium Records.
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vovucco
14 июл 2017, 20:30
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просмотров: 286
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).