Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [46]
*Новое видео ARCH ENEMY [36]
*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [32]
*BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле [31]
*Обложка нового альбома SATYRICON [31]
*
[= ||| все новости группы



*Vessel of Light*



16 июл 2017 : 		 Трек-лист нового ЕР VESSEL OF LIGHT

29 июн 2017 : 		 У VESSEL OF LIGHT есть семь песен

25 апр 2017 : 		 Основатель HADES и NON-FICTION собрал новый проект VESSEL OF LIGHT

| - |
|||| сегодня

Трек-лист нового ЕР VESSEL OF LIGHT

*
zoom
*
* *
Группа VESSEL OF LIGHT, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction, The Cursed) и Nathan Opposition (Ancient VVisdom), опубликовала трек-лист дебютного ЕР, релиз которого намечен на этот год:

“Where My Garden Grows”
“Dead Flesh And Bone”
“Meant To Be”
“Descend Into Death”
“Vessel Of Light”
“Living Dead To The World”

VESSEL OF LIGHT Featuring DAN LORENZO And NATHAN OPPOSITION - Debut EP Tracklisting Revealed



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 64

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Folk Summer Fest Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом