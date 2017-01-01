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Трек-лист нового ЕР VESSEL OF LIGHT
Группа VESSEL OF LIGHT, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction, The Cursed) и Nathan Opposition (Ancient VVisdom), опубликовала трек-лист дебютного ЕР, релиз которого намечен на этот год:
“Where My Garden Grows”
“Dead Flesh And Bone”
“Meant To Be”
“Descend Into Death”
“Vessel Of Light”
“Living Dead To The World”
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