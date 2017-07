сегодня



Трек-лист нового ЕР VESSEL OF LIGHT Группа VESSEL OF LIGHT, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction, The Cursed) и Nathan Opposition (Ancient VVisdom), опубликовала трек-лист дебютного ЕР, релиз которого намечен на этот год:



“Where My Garden Grows”

“Dead Flesh And Bone”

“Meant To Be”

“Descend Into Death”

“Vessel Of Light”

“Living Dead To The World”







+0 -0



просмотров: 64