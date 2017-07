сегодня



Новая песня CANNABIS CORPSE “In Dank Purity”, новая песня группы CANNABIS CORPSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Left Hand Pass", выход которого запланирован на восьмое сентября на Season Of Mist:



“The 420th Crusade”

“In Dank Purity”

“Final Exhalation”

“Chronic Breed”

“In Battle There Is No Pot”

“Grass Obliteration”

“Left Hand Pass”

“Effigy Of The Forgetful”

“Papyrus Containing The Spell To Protect Its Possessor Against Attacks From He Who Is In the Bong Water”

“The Fiends That Come To Steal The Weed Of The Deceased”













