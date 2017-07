14 июл 2017



BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле Бывший барабанщик BLACK SABBATH BILL WARD специально для Rolling Stone отобрал десятку лучших металл альбомов:



10. Dead Cross, 'Dead Cross' (2017)

9. DevilDriver, 'Beast' (2011)

8. Fear Factory, 'Mechanize' (2010)

7. Krisiun, 'Southern Storm' (2008)

6. Type O Negative, 'October Rust' (1996)

5. Motörhead, 'The Wörld Is Yours' (2010)

4. Judas Priest, 'The Best of Judas Priest: Living After Midnight' (1997)

3. Slipknot, '.5: The Gray Chapter' (2014)

2. Metallica, 'Metallica' (1991)

1. Black Sabbath, 'Master of Reality' (1971)









