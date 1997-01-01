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14 июл 2017
BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле
Бывший барабанщик BLACK SABBATH BILL WARD специально для Rolling Stone отобрал десятку лучших металл альбомов:
10. Dead Cross, 'Dead Cross' (2017)
9. DevilDriver, 'Beast' (2011)
8. Fear Factory, 'Mechanize' (2010)
7. Krisiun, 'Southern Storm' (2008)
6. Type O Negative, 'October Rust' (1996)
5. Motörhead, 'The Wörld Is Yours' (2010)
4. Judas Priest, 'The Best of Judas Priest: Living After Midnight' (1997)
3. Slipknot, '.5: The Gray Chapter' (2014)
2. Metallica, 'Metallica' (1991)
1. Black Sabbath, 'Master of Reality' (1971)
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Reflection
RomV
Что? о_О
1. Black Sabbath, 'Master of Reality' (1971)
Скромняга
Bombadil
Альбом действительно крутой, хотя в мой топ-10 по всея металу не войдёт уж точно.
artmageddon
ivan.andreev
Согласен только с 2 и 3. Хотя у Слипкнота есть и получше. Я бы Аёву поставил.
Red One
OlegZ
Fixxxxer
Kliops144
Никита_Михалков
Red One
SS-ULTRA
У меня всё.
ivan.andreev
Вызывают недоумение комментарии про Слипкнот. Вы на другие-то группы посмотрите. По сравнению с большинством из них Слипкнот это просто Юрайя Хип в плане разнообразия и техники.
The Dark Moon
Nico78
Alias
Vegetable Man
Altair21
rolling_tide
Это вообще несерьезно. Бэст оф зе бэст не в счет, как и голы в компенсированное время.
6. Type O Negative, 'October Rust' (1996)
5. Motörhead, 'The Wörld Is Yours' (2010)
Присутствие первых удивило, но заслужено, а вот вторых нисколько, но выбор альбома, конечно, интересный.
Позиции 8-10 и 3 - не слушал и судить их наличие не буду. Остальные мною неупомянутые на своих местах, вроде.
Впрочем, не покидает мысль, что при выборе этого топа были какие-то условия, т.к., если не учесть первое место, достаточно свежие альбомы/сборники.
Впрочем, не удивлюсь, если 7/10 комментаторов этой новости назовут свой топ-10, то он получится невпример извращенней и выебыстей.
The Dark Moon
А почему бы ей и не пробиться? Человек взрослеет до 25 лет и со временем может поменять свою точку зрения. Слипы как-никак уже существуют 25 лет, и игнорировать их вклад в музыку - это нечто. Слипы давно являются знаковой фигурой в ню-метале наряду с Limp Bizkit, Korn, SOAD и Linkin Park, поэтому просто так взять и закрыть лицо вряд ли получится.
Kalmah13
Shini
Shini
RomV
Didier Marouani
А точнее - Филипп Бедросович Киркоров. Прошу вас выплатить мне сумму за плагиат, а не жаловаться на вымогательство. Если вы этого не сделаете, я подам в суд не только на вас, но и на вашего адвоката А.А.Добровинского за оскорбление, потому что он смотрит на меня свысока и называет "французишкой".
Blue Murder
Присутствие Слипнот вынесло нафиг.
kircore
Дидье, слушай, был неправ, давай договоримся. Приезжай в Москву, я всё подготовлю.
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