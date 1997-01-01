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*Bill Ward*



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26 янв 2014 : 		 BILL WARD получил награду на 'Bonzo Bash'

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2 авг 2013 : 		 BILL WARD: «Я — барабанщик BLACK SABBATH, и я всё ещё способен играть»

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|||| 14 июл 2017

BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле

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Бывший барабанщик BLACK SABBATH BILL WARD специально для Rolling Stone отобрал десятку лучших металл альбомов:

10. Dead Cross, 'Dead Cross' (2017)
9. DevilDriver, 'Beast' (2011)
8. Fear Factory, 'Mechanize' (2010)
7. Krisiun, 'Southern Storm' (2008)
6. Type O Negative, 'October Rust' (1996)
5. Motörhead, 'The Wörld Is Yours' (2010)
4. Judas Priest, 'The Best of Judas Priest: Living After Midnight' (1997)
3. Slipknot, '.5: The Gray Chapter' (2014)
2. Metallica, 'Metallica' (1991)
1. Black Sabbath, 'Master of Reality' (1971)

Original BLACK SABBATH Drummer BILL WARD Names His 10 Favourite Metal Albums



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КомментарииСкрыть/показать 27 )

Reflection
14 июл 2017, 20:31		Этот список выглядит гораздо оригинальнее тех, что публиковались ранее от других музыкантов.

RomV
14 июл 2017, 20:39		4. Judas Priest, 'The Best of Judas Priest: Living After Midnight' (1997)
Что? о_О

1. Black Sabbath, 'Master of Reality' (1971)
Скромняга

Bombadil
14 июл 2017, 20:49		7. Krisiun, 'Southern Storm' (2008) - Ниче так позиция, как для старого пердуна Варда.

Альбом действительно крутой, хотя в мой топ-10 по всея металу не войдёт уж точно.

artmageddon
14 июл 2017, 21:29		Dead Cross уже где то есть..хотя это Ломбардо прислал брату по беде

ivan.andreev
14 июл 2017, 21:30		Странная подборка, я, конечно, послушаю, что не слышал, но уверен, что это кал полный.
Согласен только с 2 и 3. Хотя у Слипкнота есть и получше. Я бы Аёву поставил.

Red One
14 июл 2017, 21:36		со Слипнотом чето перегнул палку, если б сократить наполовину, да Джордисона на барабаны, тогда мб, а так - мудянка по большому счету

OlegZ
14 июл 2017, 22:15		8. Fear Factory, 'Mechanize' (2010) - зачет дедуле.

Fixxxxer
14 июл 2017, 23:11		Iron Maiden? Не, не слышал. Слипнот - вот это тема, мужики!

Kliops144
14 июл 2017, 23:26		'Mechanize' (2010) - зачет дедуле 2

Никита_Михалков
14 июл 2017, 23:36		Теперь плешка сияет?

Red One
14 июл 2017, 23:52		Носитесь со своим айрон мейденом как дурни с писаной торбой. Или как курицы с яйцом, тоже мне священная корова. Да многим просто срать на ваш айрон мейден. Как и на арею бугага

SS-ULTRA
14 июл 2017, 23:54		Не комментирую подобные новости, но присутствие Slipknot это абсурд конечно..
У меня всё.

ivan.andreev
14 июл 2017, 23:57		Послушал бегло. Всё дерьмо вплоть до 4 места (кроме Dead Cross, их не успел послушать).
Вызывают недоумение комментарии про Слипкнот. Вы на другие-то группы посмотрите. По сравнению с большинством из них Слипкнот это просто Юрайя Хип в плане разнообразия и техники.

The Dark Moon
15 июл 2017, 00:00		Неожиданный топ от дедули. Любит всё модное и стильное.

Nico78
15 июл 2017, 00:04		'Mechanize' (2010) - зачет дедуле 3

Alias
15 июл 2017, 00:16		Очень странный и не совсем адекватный топ

Vegetable Man
15 июл 2017, 00:40		Херасе, Krisiun! Ждём Attomica, Holocausto, Sextrash, Sarcofago и прочие группы в топах у Керри Кинга, Джеймса Хэтфилда и так далее. С другой стороным, появление упомянутых групп в топе у Дэвида Винсента не удивило бы, ибо Саркофаг разогревал МА в 1991 году в Сан-Паулу.

Altair21
15 июл 2017, 00:51		И что всё? даже особого поливания говном Слипнот не было в этой теме, люди вы что? неужели адекватность пробилась, не верю... дарксаед ужо не тот нах(

rolling_tide
15 июл 2017, 01:00		4. Judas Priest, 'The Best of Judas Priest: Living After Midnight' (1997)

Это вообще несерьезно. Бэст оф зе бэст не в счет, как и голы в компенсированное время.

6. Type O Negative, 'October Rust' (1996)
5. Motörhead, 'The Wörld Is Yours' (2010)

Присутствие первых удивило, но заслужено, а вот вторых нисколько, но выбор альбома, конечно, интересный.

Позиции 8-10 и 3 - не слушал и судить их наличие не буду. Остальные мною неупомянутые на своих местах, вроде.
Впрочем, не покидает мысль, что при выборе этого топа были какие-то условия, т.к., если не учесть первое место, достаточно свежие альбомы/сборники.

Впрочем, не удивлюсь, если 7/10 комментаторов этой новости назовут свой топ-10, то он получится невпример извращенней и выебыстей.

The Dark Moon
15 июл 2017, 01:12		>>>неужели адекватность пробилась
А почему бы ей и не пробиться? Человек взрослеет до 25 лет и со временем может поменять свою точку зрения. Слипы как-никак уже существуют 25 лет, и игнорировать их вклад в музыку - это нечто. Слипы давно являются знаковой фигурой в ню-метале наряду с Limp Bizkit, Korn, SOAD и Linkin Park, поэтому просто так взять и закрыть лицо вряд ли получится.

Kalmah13
15 июл 2017, 01:22		Некоторые и до старости не взрослеют. Тру там не тру, детский максимализм прет

Shini
15 июл 2017, 01:27		'Mechanize' (2010) - зачет дедуле 4

Shini
15 июл 2017, 01:29		тру или не тру, заслужили - не заслужили.. это его личный топ. особенно забавляет коммент от Alias

RomV
15 июл 2017, 02:28		да я понял, пацаны, он тупо перечислил то, что послушал за этот год :D

Didier Marouani
15 июл 2017, 02:47		ivan.andreev,
А точнее - Филипп Бедросович Киркоров. Прошу вас выплатить мне сумму за плагиат, а не жаловаться на вымогательство. Если вы этого не сделаете, я подам в суд не только на вас, но и на вашего адвоката А.А.Добровинского за оскорбление, потому что он смотрит на меня свысока и называет "французишкой".

Blue Murder
15 июл 2017, 03:31		Видела это все дело в инстаграме.
Присутствие Слипнот вынесло нафиг.

kircore
15 июл 2017, 03:36		- Прошу вас выплатить мне сумму за плагиат, а не жаловаться на вымогательство. Если вы этого не сделаете, я подам в суд не только на вас, но и на вашего адвоката А.А.Добровинского за оскорбление, потому что он смотрит на меня свысока и называет "французишкой".

Дидье, слушай, был неправ, давай договоримся. Приезжай в Москву, я всё подготовлю.


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