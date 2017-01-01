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*Tides Of Kharon*



15 июл 2017 : 		 Новая песня TIDES OF KHARON

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Новая песня TIDES OF KHARON

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“Coins Upon Our Eyes”, новая песня группы TIDES OF KHARON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР, выход которого запланирован на двадцать первое июля:

“Coins Upon Our Eyes”
“The Winter War”
“From Medusa’s Throne”
“Cerberus In Slumber”

TIDES OF KHARON Streaming вЂњCoins Upon Our EyesвЂќ Track From Upcoming Debut EP




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