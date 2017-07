сегодня



Новая песня TIDES OF KHARON “Coins Upon Our Eyes”, новая песня группы TIDES OF KHARON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР, выход которого запланирован на двадцать первое июля:



“Coins Upon Our Eyes”

“The Winter War”

“From Medusa’s Throne”

“Cerberus In Slumber”











