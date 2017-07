сегодня



Кавер-версия HELLOWEEN от MASTERPLAN кавер на HELLOWEEN от группы MASTERPLAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "PumpKings", выход которого запланирован на 28 июля на AFM Records. В "PumpKings" войдут песни с альбомов HELLOWEEN "Pink Bupples Go Ape" (1991), "Chameleon" (1993), "Master Of The Rings" (1994), "The Time Of The Oath" и "The Dark Ride" (2000), написанные Roland'ом Grapow'ым. http://www.masterplan-theband.com/







