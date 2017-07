сегодня



Новое видео THE LURKING FEAR Группа THE LURKING FEAR, в состав которой входят Tomas Lindberg (AT THE GATES), Jonas Stålhammar (THE CROWN), Fredrik Wallenberg (SKITSYSTEM), Andreas Axelsson (DISFEAR, TORMENTED, EDGE OF SANITY) и Adrian Erlandsson (AT THE GATES, THE HAUNTED), опубликовала видео на песню "The Infernal Dread" из дебютного альбома "Out Of The Voiceless Grave", релиз которого намечен на одиннадцатое августа на Century Media. Альбом будет доступен в диджипаке, в цифровом варианте и виниле разных цветов: черном, серебряном (200, только CMEurope), прозрачном (200, только Швеция) и золотом (300, CMUSA). За оформление отвечал Stefan Thanneur, а трек-лист выглядит так:



01. Out Of The Voiceless Grave

02. Vortex Spawn

03. The Starving Gods Of Old

04. The Infernal Dread

05. With Death Engraved In Their Bones

06. Upon Black Winds

07. Teeth Of The Dark Plains

08. The Cold Jaws Of Death

09. Tongued With Foul Flames

10. Winged Death

11. Tentacles Of Blackened Horror

12. Beneath Menacing Sands



















+0 -1



просмотров: 34