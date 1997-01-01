сегодня



Новые клипы KID ROCK KID ROCK официально подтвердил свое участие в выборах в Сенат от Мичигана. На сайте Warner Bros. Records поступил в продажу мерчендайз под эту кампанию, однако Rock еще не подал официальных бумаг в федеральную избирательную комиссию, что вызвало нападки на музыканта со стороны прессы. Rock выступил со следующим заявлением:



«Пресса опять накосячила. Во-первых, у меня есть пятнадцать дней с момента анонса, чтобы подать необходимые бумаги в FEC! Во-вторых, я не подписан на Warner Bros!!! — что можно проверить как два пальца... Я недавно работал над специальным соглашением с BMG, Broken Bow, CAA и Live Nation по выпуску музыки на МОИХ УСЛОВИЯХ. Как политики пишут книги в ходе своих кампаний, я планирую выпускать в это время музыку... Это не обман, а стратегия и азы маркетинга!»



Два новых видео на новые песни, "Greatest Show On Earth" и "Po-Dunk", доступны ниже.



















+0 -0



просмотров: 139

