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*Kid Rock*



16 июл 2017 : 		 Новые клипы KID ROCK

13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат

14 июл 2015 : 		 TED NUGENT и KID ROCK записали новую песню "Kiss My Rebel Ass"

3 мар 2015 : 		 KID ROCK прошелся по Beyonce

8 янв 2015 : 		 Новое видео KID ROCK

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет в феврале

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Новые клипы KID ROCK

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KID ROCK официально подтвердил свое участие в выборах в Сенат от Мичигана. На сайте Warner Bros. Records поступил в продажу мерчендайз под эту кампанию, однако Rock еще не подал официальных бумаг в федеральную избирательную комиссию, что вызвало нападки на музыканта со стороны прессы. Rock выступил со следующим заявлением:

«Пресса опять накосячила. Во-первых, у меня есть пятнадцать дней с момента анонса, чтобы подать необходимые бумаги в FEC! Во-вторых, я не подписан на Warner Bros!!! — что можно проверить как два пальца... Я недавно работал над специальным соглашением с BMG, Broken Bow, CAA и Live Nation по выпуску музыки на МОИХ УСЛОВИЯХ. Как политики пишут книги в ходе своих кампаний, я планирую выпускать в это время музыку... Это не обман, а стратегия и азы маркетинга!»

Два новых видео на новые песни, "Greatest Show On Earth" и "Po-Dunk", доступны ниже.

KID ROCK Confirms Senate Run After Being Met With Skepticism








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