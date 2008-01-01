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Видео с текстом от ALICE COOPER earMUSIC опубликовали официальное видео с текстом на новую песню ALICE COOPER, "Paranormal", которая взята из альбома "Paranormal", релиз которого намечен на двадцать восьмое июля. http://www.alicecooper.com







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