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Видео с текстом от BELPHEGOR BELPHEGOR опубликовали официальное видео с текстом на песню "Baphomet", которая взята из нового альбома "Totenritual", намеченного к выходу на пятнадцатое сентября на Nuclear Blast.















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