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*Fallujah*



15 июл 2017 : 		 FALLUJAH расстались с вокалистом

31 авг 2016 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

26 апр 2016 : 		 Новое видео FALLUJAH

19 мар 2016 : 		 Новая песня FALLUJAH

19 фев 2016 : 		 Видео с текстом от FALLUJAH

10 фев 2016 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет в апреле

29 окт 2015 : 		 FALLUJAH приступили к записи

20 янв 2015 : 		 FALLUJAH на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

19 июн 2014 : 		 Новая песня FALLUJAH

19 май 2014 : 		 FALLUJAH завершили работу над альбомом

17 мар 2014 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет летом

11 мар 2013 : 		 Новая песня FALLUJAH

22 янв 2013 : 		 FALLUJAH начнут запись в феврале

5 авг 2011 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет в ноябре

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FALLUJAH расстались с вокалистом

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FALLUJAH объявили об уходе из группы вокалиста Alex'a Hofmann'a. Его место на фестивалях, а также в рамках североамериканского тура с DECAPITATED и THY ART IS MURDER займут гостевые участники.

FALLUJAH Parts Ways With Singer ALEX HOFMANN






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