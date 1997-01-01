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Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания
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Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем...
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Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла
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Лидер MEGADETH: «Да я уже в Зале славы рок-н-ролла»
[29]
Обложка нового альбома SATYRICON
[27]
все новости группы
Fallujah
15 июл 2017
:
FALLUJAH расстались с вокалистом
31 авг 2016
:
Обучающее видео от FALLUJAH
26 апр 2016
:
Новое видео FALLUJAH
19 мар 2016
:
Новая песня FALLUJAH
19 фев 2016
:
Видео с текстом от FALLUJAH
10 фев 2016
:
Новый альбом FALLUJAH выйдет в апреле
29 окт 2015
:
FALLUJAH приступили к записи
20 янв 2015
:
FALLUJAH на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT
19 июн 2014
:
Новая песня FALLUJAH
19 май 2014
:
FALLUJAH завершили работу над альбомом
17 мар 2014
:
Новый альбом FALLUJAH выйдет летом
11 мар 2013
:
Новая песня FALLUJAH
22 янв 2013
:
FALLUJAH начнут запись в феврале
5 авг 2011
:
Новый альбом FALLUJAH выйдет в ноябре
сегодня
FALLUJAH
расстались с вокалистом
FALLUJAH объявили об уходе из группы вокалиста Alex'a Hofmann'a. Его место на фестивалях, а также в рамках североамериканского тура с DECAPITATED и THY ART IS MURDER займут гостевые участники.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).