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FALLUJAH расстались с вокалистом FALLUJAH объявили об уходе из группы вокалиста Alex'a Hofmann'a. Его место на фестивалях, а также в рамках североамериканского тура с DECAPITATED и THY ART IS MURDER займут гостевые участники.















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