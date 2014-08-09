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Профессиональное видео с выступления METALLICA Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось седьмого июля на Hard Rock Stadium, Miami, Florida и девятого июля на SunTrust Park, Atlanta, Georgia, доступно для просмотра ниже.



















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