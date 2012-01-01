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*Projected*



15 июл 2017 : 		 Новое видео PROJECTED

10 июн 2017 : 		 Новое видео PROJECTED

2 июн 2017 : 		 EPK от PROJECTED

27 май 2017 : 		 Новый альбом PROJECTED выйдет летом

19 апр 2017 : 		 Новый альбом PROJECTED выйдет в этом году

8 авг 2012 : 		 Видео с текстом от PROJECTED

4 июн 2012 : 		 PROJECTED завершили работу над альбомом

8 май 2012 : 		 PROJECTED работают над песней в честь Dimebag'a

3 фев 2012 : 		 Участники SEVENDUST, ALTER BRIDGE в PROJECTED

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Новое видео PROJECTED

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"Ignite", новое видео группы PROJECTED, в состав которой входят участники SEVENDUST - John Connolly (гитара) и Vince Hornsby (бас), а также ударник ALTER BRIDGE и CREED Scott Phillips, и гитарист/вокалист Eric "Erock" Friedman (TREMONTI), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ignite My Insanity", выходящего двадцать первого июля на Rat Pak Records.

PROJECTED Feat. SEVENDUST, ALTER BRIDGE, TREMONTI Members: 'Ignite' Video












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