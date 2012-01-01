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Новое видео PROJECTED "Ignite", новое видео группы PROJECTED, в состав которой входят участники SEVENDUST - John Connolly (гитара) и Vince Hornsby (бас), а также ударник ALTER BRIDGE и CREED Scott Phillips, и гитарист/вокалист Eric "Erock" Friedman (TREMONTI), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ignite My Insanity", выходящего двадцать первого июля на Rat Pak Records.



























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