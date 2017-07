сегодня



Видео с текстом от THRESHOLD THRESHOLD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Lost In Translation", которая взята из выходящего восьмого сентября на Nuclear Blast альбома "Legends Of The Shires":



CD 1:



01. The Shire (Part 1) (2:03)

02. Small Dark Lines (5:24)

03. The Man Who Saw Through Time (11:51)

04. Trust The Process (8:44 )

05. Stars And Satellites (7:20)

06. On The Edge (5:20)



CD 2:



07. The Shire (Part 2) (5:24)

08. Snowblind (7:03)

09. Subliminal Freeways (4:51)

10. State Of Independence (3:37)

11. Superior Machine (5:01)

12. The Shire (Part 3) (1:22)

13. Lost In Translation (10:20)

14. Swallowed (3:54)















