Трейлер нового DVD EKTOMORF EKTOMORF опубликовали трейлер к новому концертному DVD/CD релизу "Warpath (Live And Life On The Road)", выход которого намечен на 25 августа на AFM Records.



Релиз будет содержать полное выступление группы на фестивале Wacken 2016 (этот концерт будет включен в издание в качестве аудио-версии на CD), а также документальный фильм о том, как группа проводит время в дороге и бэкстейдж.







