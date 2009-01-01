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Лидер ACCEPT : «Мы стараемся становиться лучше, при этом не сильно меняясь» Лидер ACCEPT Wolf Hoffmann в ходе недавнего интервью Linea Rock рассказал о том, чего ждать от новой работы:



«Думаю, что всё звучит ровно так, как фанатам того хотелось бы, и так, как фанаты этого ожидают, и я считаю, что мы развиваемся. Мы не особо стараемся меняться в текущем состоянии, мы просто стараемся двигаться вперёд очень узкой прямолинейной дорогой без каких-то скачков вправо или влево стилистически. Так что мы просто стараемся становиться лучше без того, чтобы сильно меняться. Потому что после стольких альбомов мы прекрасно знаем, кто мы есть, и кем не надо быть».



















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