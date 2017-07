сегодня



Новый альбом FORMICARIUS доступен для прослушивания "Black Mass Ritual", новый альбом FORMICARIUS, доступен для прослушивания ниже:



“Lake Of The Dead”

“Overlord”

“May The Rats Eat Your Eyes”

“Under Darkness”

“Where The Gods Go To Die”

“Abhorrent Feast Of Minds”

“A Requiem For The Bloodborn”

“Master Of Past And Present”











