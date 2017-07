сегодня



Новое видео BIGFOOT "The Fear", новое видео группы BIGFOOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bigfoot", выходящего 13/10/17:



“Karma”

“The Fear”

“Tell Me A Lie”

“Forever Alone”

“Eat Your Words”

“Prisoner Of War”

“Freak Show”

“I Dare You”

“The Devil In Me”

“Uninvited”

“Yours”











