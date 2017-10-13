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*Bigfoot*



15 июл 2017 : 		 Новое видео BIGFOOT

10 июн 2016 : 		 BIGFOOT подписались на Frontiers

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Новое видео BIGFOOT

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"The Fear", новое видео группы BIGFOOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bigfoot", выходящего 13/10/17:

“Karma”
“The Fear”
“Tell Me A Lie”
“Forever Alone”
“Eat Your Words”
“Prisoner Of War”
“Freak Show”
“I Dare You”
“The Devil In Me”
“Uninvited”
“Yours”

BIGFOOT To Release Self-Titled Debut Album In October; вЂњThe FearвЂќ Music Video Streaming




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