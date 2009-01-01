Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания [80]
*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [40]
*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [32]
*Лидер MEGADETH: «Да я уже в Зале славы рок-н-ролла» [29]
*Обложка нового альбома SATYRICON [27]
*
[= ||| все новости группы



*Unisonic*



15 июл 2017 : 		 Трейлер нового релиза UNISONIC

13 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD UNISONIC

9 июн 2017 : 		 Концертный релиз UNISONIC выйдет летом

21 сен 2016 : 		 Барабанщик GAMMA RAY выступит с UNISONIC

28 апр 2015 : 		 Видео с выступления UNISONIC

22 апр 2015 : 		 Басист EDGUY выступит с UNISONIC

24 янв 2015 : 		 UNISONIC не приедут в Хельсинки

30 окт 2014 : 		 UNISONIC в акустике

9 окт 2014 : 		 Вокалист UNISONIC повредил ногу

8 сен 2014 : 		 UNISONIC исполнили кавер-версии Элвиса Пресли

25 авг 2014 : 		 UNISONIC : Michael Kiske приветствует российских фэнов

10 июл 2014 : 		 Новое видео UNISONIC

27 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UNISONIC

24 май 2014 : 		 Видео с текстом от UNISONIC

9 май 2014 : 		 Семплы новых песен UNISONIC

17 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР UNISONIC

20 янв 2014 : 		 Mandy Meyer и Kosta Zafiriou о новом альбоме UNISONIC

8 авг 2013 : 		 UNISONIC начали работу над материалом

1 фев 2013 : 		 UNISONIC опубликовали видео из Японии

14 янв 2013 : 		 Вокалисту UNISONIC неинтересен реюнион HELLOWEEN

14 янв 2013 : 		 Гитарист UNISONIC о вокалисте группы

4 янв 2013 : 		 UNISONIC выпустят "мощный и мелодичный альбом в 2014"

16 дек 2012 : 		 UNISONIC планируют новый альбом в 2014 году

16 сен 2012 : 		 Видео с выступления UNISONIC

27 июн 2012 : 		 Качественная видеосъёмка выступления UNISONIC на HELLFEST

14 май 2012 : 		 UNISONIC открыли тур

31 мар 2012 : 		 KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC

28 мар 2012 : 		 KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC

25 мар 2012 : 		 KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC

19 мар 2012 : 		 KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC

4 мар 2012 : 		 Акустика от UNISONIC

25 фев 2012 : 		 Акустика от UNISONIC

11 фев 2012 : 		 Трек-лист дебютного альбома UNISONIC

1 фев 2012 : 		 Новый альбом UNISONIC выйдет в марте

25 янв 2012 : 		 "Типа промо-ролик" UNISONIC

13 янв 2012 : 		 Первое видео UNISONIC

10 дек 2011 : 		 Обложка нового ЕР UNISONIC

30 ноя 2011 : 		 Новая песня UNISONIC

16 окт 2011 : 		 Видео с выступления UNISONIC

15 окт 2011 : 		 UNISONIC на earMUSIC/EDEL

16 мар 2011 : 		 KAI HANSEN присоединился к UNISONIC

3 мар 2011 : 		 Дебют UNISONIC выйдет летом

26 июн 2010 : 		 Новая песня UNISONIC

20 июн 2010 : 		 Фронтмен UNISONIC о своем выступлении

8 июн 2010 : 		 Видео с первого выступления UNISONIC

7 июн 2010 : 		 Бывший вокалист HELLOWEEN впервые вышел на сцену за 17 лет

28 май 2010 : 		 EPK от UNISONIC

1 май 2010 : 		 UNISONIC написали 9 песен для дебютного альбома

19 фев 2010 : 		 MICHAEL KISKE о предстоящем альбоме UNISONIC

20 янв 2010 : 		 Michael Kiske о новом проекте UNISONIC

23 ноя 2009 : 		 Барабанщик PINK CREAM рассказал о проекте UNISONIC

11 ноя 2009 : 		 Michael Kiske и Dennis Ward в проекте UNISONIC

| - |
|||| сегодня

Трейлер нового релиза UNISONIC

*
zoom
*
* *
UNISONIC опубликовали трейлер к новому концертному релизу 'Live in Wacken', выход которого намечен на двадцать первое июля на earMUSIC.

UNISONIC Featuring Former HELLOWEEN Members Launch Official Video Trailer For Upcoming Live In Wacken Release






Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 354

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
The Real Mckenzies Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом