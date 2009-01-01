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Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания
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Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем...
[40]
Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла
[32]
Лидер MEGADETH: «Да я уже в Зале славы рок-н-ролла»
[29]
Обложка нового альбома SATYRICON
[27]
все новости группы
Unisonic
15 июл 2017
:
Трейлер нового релиза UNISONIC
13 июл 2017
:
Фрагмент нового DVD UNISONIC
9 июн 2017
:
Концертный релиз UNISONIC выйдет летом
21 сен 2016
:
Барабанщик GAMMA RAY выступит с UNISONIC
28 апр 2015
:
Видео с выступления UNISONIC
22 апр 2015
:
Басист EDGUY выступит с UNISONIC
24 янв 2015
:
UNISONIC не приедут в Хельсинки
30 окт 2014
:
UNISONIC в акустике
9 окт 2014
:
Вокалист UNISONIC повредил ногу
8 сен 2014
:
UNISONIC исполнили кавер-версии Элвиса Пресли
25 авг 2014
:
UNISONIC : Michael Kiske приветствует российских фэнов
10 июл 2014
:
Новое видео UNISONIC
27 май 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома UNISONIC
24 май 2014
:
Видео с текстом от UNISONIC
9 май 2014
:
Семплы новых песен UNISONIC
17 апр 2014
:
Обложка и трек-лист нового ЕР UNISONIC
20 янв 2014
:
Mandy Meyer и Kosta Zafiriou о новом альбоме UNISONIC
8 авг 2013
:
UNISONIC начали работу над материалом
1 фев 2013
:
UNISONIC опубликовали видео из Японии
14 янв 2013
:
Вокалисту UNISONIC неинтересен реюнион HELLOWEEN
14 янв 2013
:
Гитарист UNISONIC о вокалисте группы
4 янв 2013
:
UNISONIC выпустят "мощный и мелодичный альбом в 2014"
16 дек 2012
:
UNISONIC планируют новый альбом в 2014 году
16 сен 2012
:
Видео с выступления UNISONIC
27 июн 2012
:
Качественная видеосъёмка выступления UNISONIC на HELLFEST
14 май 2012
:
UNISONIC открыли тур
31 мар 2012
:
KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC
28 мар 2012
:
KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC
25 мар 2012
:
KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC
19 мар 2012
:
KISKE и HANSEN о новом альбоме UNISONIC
4 мар 2012
:
Акустика от UNISONIC
25 фев 2012
:
Акустика от UNISONIC
11 фев 2012
:
Трек-лист дебютного альбома UNISONIC
1 фев 2012
:
Новый альбом UNISONIC выйдет в марте
25 янв 2012
:
"Типа промо-ролик" UNISONIC
13 янв 2012
:
Первое видео UNISONIC
10 дек 2011
:
Обложка нового ЕР UNISONIC
30 ноя 2011
:
Новая песня UNISONIC
16 окт 2011
:
Видео с выступления UNISONIC
15 окт 2011
:
UNISONIC на earMUSIC/EDEL
16 мар 2011
:
KAI HANSEN присоединился к UNISONIC
3 мар 2011
:
Дебют UNISONIC выйдет летом
26 июн 2010
:
Новая песня UNISONIC
20 июн 2010
:
Фронтмен UNISONIC о своем выступлении
8 июн 2010
:
Видео с первого выступления UNISONIC
7 июн 2010
:
Бывший вокалист HELLOWEEN впервые вышел на сцену за 17 лет
28 май 2010
:
EPK от UNISONIC
1 май 2010
:
UNISONIC написали 9 песен для дебютного альбома
19 фев 2010
:
MICHAEL KISKE о предстоящем альбоме UNISONIC
20 янв 2010
:
Michael Kiske о новом проекте UNISONIC
23 ноя 2009
:
Барабанщик PINK CREAM рассказал о проекте UNISONIC
11 ноя 2009
:
Michael Kiske и Dennis Ward в проекте UNISONIC
сегодня
Трейлер нового релиза
UNISONIC
UNISONIC опубликовали трейлер к новому концертному релизу 'Live in Wacken', выход которого намечен на двадцать первое июля на earMUSIC.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).