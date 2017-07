сегодня



Тизер нового альбома EVIL INVADERS EVIL INVADERS опубликовали тизер к новому альбому "Feed Me Violence", выход которого намечен на двадцать девятое сентября на Napalm Records:



“Mental Penitentiary”

“As Life Slowly Fades”

“Suspended Reanimation”

“Broken Dreams In Isolation”

“Feed Me Violence”

“Oblivion”

“Shades Of Solitude”

“Anger Within”

“Among The Depths Of Sanity”













