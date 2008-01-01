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GUNS N’ ROSES отменили визит в Иерусалим GUNS N’ ROSES хотели прилететь в Тель-Авив заранее и посетить Иерусалим перед концертом, однако были вынуждены отменить визит в город из-за терракта — сообщает Ynet.









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