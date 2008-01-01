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*Guns N' Roses*



15 июл 2017 : 		 GUNS N’ ROSES отменили визит в Иерусалим

4 июл 2017 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

1 июл 2017 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

23 июн 2017 : 		 Гитарист AC/DC присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

22 июн 2017 : 		 Рассказ о европейском туре GUNS N' ROSES

13 июн 2017 : 		 GUNS N' ROSES почтили память собаки

13 июн 2017 : 		 GUNS N' ROSES в списках FORBES

6 июн 2017 : 		 GUNS N' ROSES собирают идеи

3 июн 2017 : 		 Сборник лучших хитов GUNS N' ROSES установил рекорд

3 июн 2017 : 		 GUNS N' ROSES почтили память Криса Корнелла

28 май 2017 : 		 GUNS N' ROSES почтили память Криса Корнелла

3 апр 2017 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Быть в этой команде почётно»

15 мар 2017 : 		 NIKKI SIXX поделился мнение об AXL'e в AC/DC и реюнионе GUNS N' ROSES

14 мар 2017 : 		 TOMMY STINSON: «Не могу сказать ничего плохого про GUNS N' ROSES»

7 мар 2017 : 		 GUNS N' ROSES продали более 350 000 билетов в Австралии и Новой Зеландии

16 фев 2017 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

12 фев 2017 : 		 ANGUS YOUNG вновь присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

10 фев 2017 : 		 ANGUS YOUNG присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

9 фев 2017 : 		 Лидер AC/DC присоединится на сцене к GUNS N' ROSES?

5 фев 2017 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

2 фев 2017 : 		 GUNS N' ROSES собрали в Южной Америке 56 миллионов

24 янв 2017 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES

23 янв 2017 : 		 GUNS N' ROSES открыли тур в Японии

11 дек 2016 : 		 GUNS N' ROSES продали более миллиона билетов за день

5 дек 2016 : 		 Даты европейских гастролей GUNS N' ROSES

2 дек 2016 : 		 DJ ASHBA о том, почему не стал частью реюнион-тура GUNS N' ROSES

2 дек 2016 : 		 AXL ROSE предложил мексиканским поклонникам побить куклу, похожую на Трампа

1 дек 2016 : 		 Тур по палаткам мерчендайза GUNS N' ROSES в Мексике

27 ноя 2016 : 		 Иск клавишника GUNS N' ROSES урегулирован

24 ноя 2016 : 		 DJ ASHBA: «Не думаю, что я когда-нибудь вернусь в GUNS N' ROSES»

23 ноя 2016 : 		 Лидер GUNS N' ROSES предлагает Трампу перестать ныть

13 ноя 2016 : 		 GUNS N' ROSES возглавили список самых успешных туров

10 ноя 2016 : 		 Фигурки GUNS N' ROSES выйдут в декабре

7 ноя 2016 : 		 STEVEN ADLER присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 ноя 2016 : 		 STEVEN ADLER присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

3 ноя 2016 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «За последний год я репетировал больше, чем за 15 лет в команде»

31 окт 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

29 окт 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

27 окт 2016 : 		 GUNS N' ROSES в рекламе 'Call Of Duty: Infinite Warfare'

24 окт 2016 : 		 Список летних концертов GUNS N' ROSES?

10 окт 2016 : 		 Бывший басист GUNS N' ROSES: «В большинстве случаев Axl прекрасно ко мне относился»

15 сен 2016 : 		 Бывший клавишник GUNS N' ROSES подал в суд на лидера команды

9 сен 2016 : 		 Сборы тура GUNS N' ROSES превысили сто миллионов

6 сен 2016 : 		 AXL ROSE и DUFF MCKAGAN обсуждают реюнион GUNS N' ROSES

28 авг 2016 : 		 На тур GUNS N' ROSES продано более миллиона билетов

25 авг 2016 : 		 Трейлер нового DVD GUNS N’ ROSES

21 авг 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

20 авг 2016 : 		 STEVEN ADLER выступил с GUNS N' ROSES

17 авг 2016 : 		 GUNS N' ROSES выступят в Австралии

7 авг 2016 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES

1 авг 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

27 июл 2016 : 		 Бывший басист GUNS N' ROSES о реюнионе группы

25 июл 2016 : 		 Больше 30 человек были арестованы на концерте GUNS N' ROSES

25 июл 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

22 июл 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

18 июл 2016 : 		 GUNS N' ROSES задержали на канадской границе

15 июл 2016 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES

12 июл 2016 : 		 Мини-документалка о GUNS N' ROSES

11 июл 2016 : 		 STEVEN ADLER присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

10 июл 2016 : 		 Продажи тура GUNS N' ROSES такие, как и ожидалось?

7 июл 2016 : 		 STEVEN ADLER присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

3 июл 2016 : 		 SLASH до сих пор не верит, что опять выступает в составе GUNS N' ROSES

24 июн 2016 : 		 GUNS N' ROSES открыли тур

23 июн 2016 : 		 GUNS N' ROSES на виолончелях

22 июн 2016 : 		 STEVEN ADLER сыграет с GUNS N' ROSES?

21 июн 2016 : 		 Басист GUNS N' ROSES об AXL/DC

16 июн 2016 : 		 Видеозапись соло гитариста GUNS N' ROSES

11 июн 2016 : 		 Нынешний барабанщик GUNS N' ROSES испытывает "величайшее уважение" ко всем своим предшественникам по группе

9 июн 2016 : 		 Лидер GUNS N' ROSES о новом материале и отношениях с гитаристом AC/DC

6 июн 2016 : 		 Фронтмен GUNS N' ROSES хочет стереть из Интернета мем о "толстом AXL'e"

4 июн 2016 : 		 GUNS N' ROSES ограничили выступление в Массачусетсе

19 май 2016 : 		 ALICE IN CHAINS и LENNY KRAVITZ поедут в тур с GUNS N' ROSES

17 май 2016 : 		 DJ ASHBA: «Уйти из GUNS N' ROSES было для меня самым сложным решением в жизни»

16 май 2016 : 		 GILBY CLARKE о реюнионе GUNS N' ROSES

13 май 2016 : 		 Официальное видео с концерта GUNS N' ROSES

13 май 2016 : 		 Официальное видео с концерта GUNS N' ROSES

11 май 2016 : 		 Официальное видео с концерта GUNS N' ROSES

11 май 2016 : 		 Официальное видео с концерта GUNS N' ROSES

9 май 2016 : 		 Видео с тайного выступления GUNS N' ROSES

30 апр 2016 : 		 DJ ASHBA: «AXL ROSE хотел, чтобы я был частью реюниона GUNS N' ROSES»

26 апр 2016 : 		 DUFF MCKAGAN помирил гитариста и лидера GUNS N' ROSES

25 апр 2016 : 		 GUNS N' ROSES добавили новые даты

24 апр 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

21 апр 2016 : 		 Три десятка фэнов GUNS N' ROSES вместо концерта группы оказались в больнице

20 апр 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

18 апр 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

18 апр 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

13 апр 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

12 апр 2016 : 		 MATT SORUM объяснил своё неучастие в воссоединении GUNS N' ROSES

12 апр 2016 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

10 апр 2016 : 		 SEBASTIAN BACH спел с GUNS N' ROSES

10 апр 2016 : 		 Видео с первого публичного концерта GUNS N' ROSES в новом составе

9 апр 2016 : 		 AXL ROSE сломал ногу, но смог выступить на первом публичном концерте GUNS N' ROSES в новом составе

9 апр 2016 : 		 Двое фэнов GUNS N' ROSES вместо концерта группы оказались в тюрьме

9 апр 2016 : 		 Официальное видео с тайного концерта GUNS N' ROSES

4 апр 2016 : 		 Видео с тайного концерта GUNS N' ROSES

2 апр 2016 : 		 GUNS N' ROSES: Первые кадры с тайного концерта

2 апр 2016 : 		 GUNS N' ROSES отыграли первый концерт в воссоединённом составе

25 мар 2016 : 		 Список городов тура GUNS N' ROSES

22 мар 2016 : 		 Оригинальный барабанщик GUNS N' ROSES примет участие в реюнионе?

21 мар 2016 : 		 Новая фотография вокалиста GUNS N' ROSES

15 мар 2016 : 		 GUNS N' ROSES выставили пластик на аукцион

14 мар 2016 : 		 GILBY CLARKE о реюнионе GUNS N' ROSES: «Будет любопытно увидеть вместе Slash'a и Axl'a»

5 мар 2016 : 		 Извинения от клавишника GUNS N' ROSES

4 мар 2016 : 		 Новый медиатор гитариста GUNS N' ROSES

3 мар 2016 : 		 ALICE IN CHAINS разогреют GUNS N' ROSES

1 мар 2016 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES надеется увидеть бывших гитаристов в реюнионе

13 фев 2016 : 		 Бывший менеджер отрицает, что оказывал давление на вокалиста GUNS N' ROSES

10 фев 2016 : 		 IZZY STRADLIN может принять участие в реюнионе GUNS N' ROSES

10 фев 2016 : 		 ALICE COOPER о реюнионе GUNS N' ROSES

1 фев 2016 : 		 MATT SORUM: "Кто такой Гарт Брукс, на?!"

29 янв 2016 : 		 Лидер MEGADETH о реюнионе GUNS N' ROSES

29 янв 2016 : 		 Как STEVEN TYLER помог GUNS N' ROSES

29 янв 2016 : 		 GUNS N' ROSES с юмором отреагировали на «заслуги примиривших»

27 янв 2016 : 		 Бывший басист GUNS N' ROSES о реюнионе классического состава

27 янв 2016 : 		 DJ ASHBA очень рад реюниону GUNS N' ROSES

27 янв 2016 : 		 VIP-пакет GUNS N' ROSES за 2,500 долларов

22 янв 2016 : 		 Вокалист AEROSMITH: «Я многие годы работал над реюнионом GUNS N' ROSES»

19 янв 2016 : 		 Еще две даты GUNS N' ROSES

15 янв 2016 : 		 GUNS N' ROSES одними из первых выступят на новой арене в Лас-Вегасе

7 янв 2016 : 		 Официально подтверждено участие Axl'a, Slash'a и Duff'a в реюнионе GUNS N' ROSES

5 янв 2016 : 		 GUNS N' ROSES воссоединятся с двумя классическими участниками группы

3 янв 2016 : 		 AXL ROSE может объявить о воссоединении GUNS N' ROSES во вторник

30 дек 2015 : 		 GUNS N' ROSES выступят на фестивале COACHELLA MUSIC AND ARTS

26 дек 2015 : 		 На официальный сайт GUNS N' ROSES вернули старый логотип

3 дек 2015 : 		 Реюнион GUNS N' ROSES не состоится еще года два?

1 дек 2015 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «У меня всё нормально с Axl'ом»

23 ноя 2015 : 		 CARRIE UNDERWOOD хочет спеть с вокалистом GUNS N' ROSES

22 ноя 2015 : 		 GILBY CLARKE о реюнионе GUNS N' ROSES

17 ноя 2015 : 		 В реюнионе GUNS N' ROSES могут принять участие не все оригинальные участники

13 ноя 2015 : 		 DUFF о ранних временах GUNS N’ ROSES

12 ноя 2015 : 		 Скоро объявят о реюнион-туре GUNS N' ROSES?

4 ноя 2015 : 		 GILBY CLARKE об уходе из GUNS N' ROSES

30 окт 2015 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES: 'Я просто раз, что все мы живы'

29 окт 2015 : 		 SLASH отказался комментировать реюнион GUNS N' ROSES

28 окт 2015 : 		 GILBY CLARKE надеется принять участие в реюнионе GUNS N' ROSES

17 окт 2015 : 		 Слухи о скором реюнионе GUNS N' ROSES продолжают появляться

8 окт 2015 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES: "Не думаю, что реюнион случится"

29 сен 2015 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES пострадал в аварии

16 сен 2015 : 		 Басист GUNS N' ROSES надеется, что Axl соберёт классический состав

7 сен 2015 : 		 STEVEN ADLER: «Если реюнион GUNS N' ROSES случится, я буду последним, кто об этом узнает»

3 сен 2015 : 		 Басист GUNS N' ROSES «понятия не имеет, что происходит с группой»

2 сен 2015 : 		 «Нужны сотня адвокатов и шесть месяцев», чтобы классический состав GUNS' ROSES собрался репетировать

26 авг 2015 : 		 Первые слухи о реюнионе GUNS N' ROSES

23 авг 2015 : 		 SLASH вновь дружит с лидером GUNS N' ROSES?

13 авг 2015 : 		 История GUNS N' ROSES за 60 секунд

3 авг 2015 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES: «Группа жива, и я её участник»

1 авг 2015 : 		 BUMBLEFOOT больше не в GUNS N' ROSES?

31 июл 2015 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES: «Мы идём вперёд!»

31 июл 2015 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о своем положении в коллективе

28 июл 2015 : 		 D.J. ASHBA ушёл из GUNS N' ROSES

26 июл 2015 : 		 STEVEN ADLER считает, что никто не знает имени нынешнего барабаншика GUNS N' ROSES

23 июл 2015 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES считает AXL ROSE'a одной из последних настоящих рок-звёзд

30 июн 2015 : 		 Клавишник GUNS N' ROSES: "Только Axl знает, когда выйдет новый альбом"

19 июн 2015 : 		 GUNS N' ROSES провели сотню прослушиваний перед тем, как выбрали DJ Ashba

17 июн 2015 : 		 BUMBLEFOOT о коллегах по GUNS N' ROSES: «Не думаю, что мы узнали друг друга как следует»

15 июн 2015 : 		 RICHARD FORTUS сообщил, что GUNS N' ROSES выпустят новый альбом и поедут в тур в 2016

15 май 2015 : 		 Вдохновила ли GUNS N' ROSES на создание "Sweet Child O' Mine" австралийская группа?

15 май 2015 : 		 Бывшие участники GUNS N' ROSES о схожести "Sweet Child O' Mine" и "Complete Happenstance"

30 апр 2015 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES разочарован решением президента Индонезии

22 апр 2015 : 		 D.J. ASHBA о текущем положении дел в GUNS N' ROSES

14 апр 2015 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES верит в то, что сможет примирить AXL ROSE'a и SLASH'a

18 мар 2015 : 		 Концертный релиз GUNS N’ ROSES выйдет в апреле

8 мар 2015 : 		 Бывшие участники GUNS N' ROSES вновь вышли на сцену вместе

25 фев 2015 : 		 STEVEN ADLER: "Альбом, который родился бы в случае реюниона GUNS N' ROSES, заставил бы всех забыть про 'Appetite For Destruction'"

3 фев 2015 : 		 SLASH не помнит как зовут нынешнего гитариста GUNS N' ROSES

8 янв 2015 : 		 RICHARD FORTUS: "Новых песен у GUNS N' ROSES хватит на три альбома вперёд"

5 янв 2015 : 		 DUFF MCKAGAN: "GUNS N' ROSES смогли получать прибыль в туре в поддержку 'Use Your Illusion' только через два года"

11 дек 2014 : 		 Канадский премьер-министр исполнил песню GUNS N' ROSES

4 дек 2014 : 		 Слухи о смерти вокалиста GUNS N' ROSES сильно преувеличены

27 ноя 2014 : 		 DIZZY REED: «У GUNS N' ROSES есть много фантастического материала»

11 ноя 2014 : 		 По словам DIZZY REED, работа над новым материалом GUNS N' ROSES «близка к завершению»

10 сен 2014 : 		 Концертное видео GUNS N' ROSES

10 июл 2014 : 		 DIZZY надеется, что GUNS N' ROSES «скоро выпустят новый материал»

4 июл 2014 : 		 Фрагмент нового DVD GUNS N' ROSES

1 июл 2014 : 		 Фрагмент нового DVD GUNS N' ROSES

20 июн 2014 : 		 Данные о сборах GUNS N' ROSES в Лас-Вегасе

11 июн 2014 : 		 Сборы GUNS N' ROSES в Лас-Вегасе просто «феноменальные»

30 май 2014 : 		 3D-фильм GUNS N' ROSES выйдет в июле

26 май 2014 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

23 май 2014 : 		 AXL ROSE отрицает слухи о распаде GUNS N' ROSES

22 май 2014 : 		 Сборы GUNS N' ROSES в Южной Америке

15 май 2014 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

25 апр 2014 : 		 GUNS N' ROSES могут выпустить что-то новое в следующем году

25 апр 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

23 апр 2014 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

18 апр 2014 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

11 апр 2014 : 		 SLASH о возвращении DUFF'a в GUNS N' ROSES

8 апр 2014 : 		 DUFF MCKAGAN выступил с GUNS N' ROSES

2 апр 2014 : 		 DUFF MCKAGAN официально вернётся в GUNS N' ROSES на концертах в Южной Америке

1 апр 2014 : 		 DUFF MCKAGAN возвращается в GUNS N' ROSES

3 мар 2014 : 		 Концертный релиз GUNS N' ROSES выйдет в формате 3D

15 фев 2014 : 		 Джазовая кавер-версия хита GUNS N' ROSES

31 дек 2013 : 		 LES PAUL от гитариста GUNS N' ROSES выйдет в марте

6 ноя 2013 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES выступил с DIZZY REED's HOOKERS & BLOW

24 окт 2013 : 		 SLASH о возможном реюнионе GUNS N' ROSES

8 авг 2013 : 		 GUNS N' ROSES благодарят за терпение

28 июн 2013 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES DJ ASHBA: «Электронные сигареты почти меня убили»

7 июн 2013 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

3 июн 2013 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

29 май 2013 : 		 Семпл песни бывшей группы вокалиста GUNS N' ROSES

29 май 2013 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

13 апр 2013 : 		 Трейлер концертного фильма GUNS N' ROSES

8 апр 2013 : 		 Колыбельные от GUNS N' ROSES

31 мар 2013 : 		 Видео с текстом от проекта гитариста GUNS N' ROSES

21 мар 2013 : 		 GUNS N' ROSES и ANGRY ANDERSON исполнили песню ROSE TATTOO

14 мар 2013 : 		 Пострадавший фанат собирается подать в суд на вокалиста GUNS N' ROSES

8 мар 2013 : 		 Лидер GUNS N' ROSES: "Мне не нравится, когда другие группы воссоединяются"

6 мар 2013 : 		 BUMBLEFOOT: "Забудьте на время о новом альбоме GUNS N' ROSES"

17 фев 2013 : 		 Концерт GUNS N' ROSES в Лондоне покажут по VH1 в марте

15 фев 2013 : 		 GUNS N' ROSES отыграли на частной вечеринке TOMMY HILFIGER'a

10 фев 2013 : 		 Суд отклонил иск лидера GUNS N' ROSES к ACTIVISION

9 фев 2013 : 		 BUMBLEFOOT: "Если бы меня поставили главным по выпуску нового альбома GUNS N' ROSES, он бы никогда не вышел"

1 фев 2013 : 		 Иск лидера GUNS N' ROSES к Activision будет отклонен

24 янв 2013 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о том, почему группа постоянно опаздывает с выходом на сцену

22 янв 2013 : 		 Фрагмент нового 3D-фильма GUNS N' ROSES

14 янв 2013 : 		 Henrik Lundqvist исполнил кавер-версию GUNS N' ROSES

15 дек 2012 : 		 GUNS N' ROSES посвятили выступление в Дели Рави Шанкару

27 ноя 2012 : 		 Мужчина убил бывшую подругу после прослушивания GUNS N' ROSES

26 ноя 2012 : 		 IZZY STRADLIN выступил с GUNS N' ROSES

23 ноя 2012 : 		 GUNS N' ROSES сняли шоу в 3D

18 ноя 2012 : 		 Данные о сборах GUNS N' ROSES в Лас-Вегасе

1 ноя 2012 : 		 GUNS N' ROSES отыграли первое шоу в Лас-Вегасе

31 окт 2012 : 		 AXL ROSE сказал, что новый альбом GUNS N' ROSES "выйдет быстрее, чем 'Chinese Democracy' "

25 окт 2012 : 		 Лидер GUNS N' ROSES в 'Jimmy Kimmel Live!'

21 окт 2012 : 		 Профессиональная съемка с выступления GUNS N' ROSES

5 окт 2012 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES работает над новым проектом с норвежским музыкантом

16 авг 2012 : 		 Победитель лотереи в Британии хочет, чтобы GUNS N' ROSES собрались в оригинальном составе

13 авг 2012 : 		 12 концертов GUNS N' ROSES в Лас-Вегасе

7 авг 2012 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES защищает свою манеру игры в композиции “November Rain”

23 июл 2012 : 		 IZZY STRADLIN выступил с GUNS N' ROSES на частной вечеринке

25 июн 2012 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

20 июн 2012 : 		 AXL ROSE упал на сцене во время выступления на HELLFEST

18 июн 2012 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

8 июн 2012 : 		 AXL ROSE сказал, что женщина, укравшая его драгоценности, «просто восторженная поклонница»

7 июн 2012 : 		 Женщина призналась, что «случайно» взяла драгоценности вокалиста GUNS N' ROSES

7 июн 2012 : 		 У лидера GUNS N' ROSES украли драгоценности на сумму в $200 000

5 июн 2012 : 		 Футболки SLASH'a запрещены на концертах GUNS N' ROSES?

2 июн 2012 : 		 IZZY STRADLIN присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

1 июн 2012 : 		 IZZY STRADLIN присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

28 май 2012 : 		 James Durbin сказал, что Axl Rose «определённо» мудак

25 май 2012 : 		 Клавишник GUNS N' ROSES Dizzy Reed: «Почему я решил пропустить церемонию введения в Зал славы рок-н-ролла»

22 май 2012 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES упал на сцене в Ливерпуле

21 май 2012 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES в Ноттингеме

17 май 2012 : 		 Синяк AXL’я ROSE’а

16 май 2012 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES на Первом Канале

23 апр 2012 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла

20 апр 2012 : 		 SLASH сказал, что все участники GUNS N' ROSES согласились с кандидатурой MYLES'a KENNEDY

16 апр 2012 : 		 MATT SORUM: «С сегодняшнего дня я не буду давать комментарии по поводу GUNS N' ROSES»

16 апр 2012 : 		 Видео выступления GUNS N' ROSES на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла

15 апр 2012 : 		 Бывшие участники GUNS N' ROSES выступили с MYLES'ом KENNEDY на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла

15 апр 2012 : 		 MCKAGAN, SORUM, CLARKE выступили в Кливленде

13 апр 2012 : 		 Зал Славы Рок-н-Ролла будет действовать вне зависимости от решения Axl'a Rose'a

12 апр 2012 : 		 Письмо AXL ROSE в адрес Зала Славы Рок-н-ролла: "Я отказываюсь от ввода в Зал и не приду на это мероприятие"

12 апр 2012 : 		 DUFF MCKAGAN надеется, что GUNS N' ROSES выступят на этой неделе

7 апр 2012 : 		 AXL ROSE о возможном реюнион-туре GUNS N' ROSES

5 апр 2012 : 		 Почетный знак для GUNS N' ROSES

4 апр 2012 : 		 GREEN DAY представят GUNS N' ROSES на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла

29 мар 2012 : 		 STEVEN ADLER хотел бы выступить с GUNS N' ROSES на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла

23 мар 2012 : 		 MATT SORUM о церемонии введения GUNS N' ROSES в Зал Славы Рок-н-Ролла

22 мар 2012 : 		 SLASH сказал, что GUNS N' ROSES не будут играть на вводе в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 мар 2012 : 		 SEBASTIAN BACH выступил с GUNS N' ROSES

16 мар 2012 : 		 GUNS N' ROSES выступили с бывшим гитаристом

14 мар 2012 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES сказал, что у него есть «12 песен» для нового альбома

14 мар 2012 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

10 мар 2012 : 		 GUNS N' ROSES не будут выступать на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла

25 фев 2012 : 		 SLASH "понятия не имеет" о том, будут ли GUNS N' ROSES в оригинальном составе на церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла

22 фев 2012 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

20 фев 2012 : 		 Видео с частного выступления GUNS N' ROSES

12 фев 2012 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES в небольшом зале

13 янв 2012 : 		 DJ ASHBA сказал, что у него готово 12 песен для нового альбома GUNS N' ROSES

3 янв 2012 : 		 Видео полного концерта GUNS N' ROSES

26 дек 2011 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от ETTA JAMES

24 дек 2011 : 		 Про-шот полного концерта GUNS N' ROSES

23 дек 2011 : 		 Про-шот с выступления GUNS N' ROSES

23 дек 2011 : 		 SLASH не будет участвовать во введении GUNS N' ROSES в Зал славы рок-н-ролла

22 дек 2011 : 		 Концерты GUNS N' ROSES онлайн

17 дек 2011 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

15 дек 2011 : 		 Лидер GUNS N' ROSES получил ключи от города

11 дек 2011 : 		 ZAKK WYLDE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

8 дек 2011 : 		 Бывшие и нынешние музыканты GUNS N' ROSES о включении в Зал Славы Рок-н-Ролла

8 дек 2011 : 		 GUNS N' ROSES будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла!

6 дек 2011 : 		 GUNS N' ROSES впервые за 18 лет исполнили "Civil War"

6 дек 2011 : 		 GUNS N' ROSES набрали 13 миллионов в Facebook

23 ноя 2011 : 		 AXL ROSE объяснил, почему GUNS N' ROSES опаздывают на концерты

18 ноя 2011 : 		 DIZZY REED заявил, что нынешний состав GUNS N' ROSES — «это лучшая версия группы»

25 окт 2011 : 		 Фронтмен GUNS N' ROSES остановил концерт в Монтеррее после того, как фэны «закинули хрень» на сцену

9 окт 2011 : 		 GILBY CLARKE о воссоединении классического состава GUNS N' ROSES

3 окт 2011 : 		 Видео полного концерта GUNS N' ROSES

3 окт 2011 : 		 Бывший басист GUNS N' ROSES комментирует номинацию на ввод в Зал Славы Рок-н-Ролла

15 сен 2011 : 		 Почти туровый состав GUNS N' ROSES' 'Use Your Illusion'...

20 май 2011 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES заявил, что у «гения» AXL'а ROSE'а есть материал для трёх альбомов

29 апр 2011 : 		 DJ ASHBA заявил, что GUNS N' ROSES ежедневно работают над новыми песнями

8 апр 2011 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вернулся в чарты

1 апр 2011 : 		 DJ ASHBA нужна операция на колене

16 мар 2011 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES DJ Ashba: «Axl Rose — один из лучших друзей в моей жизни»

21 янв 2011 : 		 AXL ROSE попал в список самых плохо одетых мужчин по версии GQ

25 дек 2010 : 		 Фронтмен GUNS N' ROSES опубликовал годовой апдейт

13 дек 2010 : 		 Лидер GUNS N' ROSES: "Спасибо за вашу поддержку"

8 дек 2010 : 		 AXL ROSE возглавил список лучших вокалистов

8 дек 2010 : 		 D.J. Ashba (GUNS N' ROSES): «Скорее ад замёрзнет, чем Axl и Slash снова будут играть вместе»

6 дек 2010 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES

3 дек 2010 : 		 Позднее окончание концерта GUNS N' ROSES разозлило жителей

25 ноя 2010 : 		 AXL ROSE и ACTIVISION: опубликованы судебные документы

24 ноя 2010 : 		 Axl Rose (GUNS N' ROSES) подал в суд на ACTIVISION

12 ноя 2010 : 		 BUMBLEFOOT отрицает скорый выход нового альбома GUNS N' ROSES

11 ноя 2010 : 		 GUNS N' ROSES готовы к новому альбому

1 ноя 2010 : 		 GUNS N' ROSES получили миллион долларов за выступление в Москве

28 окт 2010 : 		 DUFF MCKAGAN о заменившем его басисте GUNS N' ROSES

24 окт 2010 : 		 AXL’у ROSE’у вчинили иск за машину, взятую напрокат

16 окт 2010 : 		 GUNS N' ROSES могут получить штраф более чем на $100 000

16 окт 2010 : 		 Duff McKagan выступил вместе с GUNS N' ROSES

15 окт 2010 : 		 Видео с выуступления GUNS N' ROSES

3 сен 2010 : 		 GUNS N' ROSES забросали бутылками

31 авг 2010 : 		 AXL ROSE сказал, что фэны «заслуживают больше», чем получили на концертах в прошлый уикэнд

30 авг 2010 : 		 Организаторы фестиваля Reading "сократили" выступление GUNS N' ROSES

16 авг 2010 : 		 GUNS N' ROSES задержали выступление на Rock ‘N Rev на полтора часа

26 июл 2010 : 		 Началось разбирательство в суде между Axl'ом Rose'ом и Irving'ом Azoff'ом

26 июл 2010 : 		 STEVEN ADLER о возможном воссоединении GUNS N' ROSES

16 июн 2010 : 		 Клавишник GUNS N' ROSES упал на сцене в Москве

12 июн 2010 : 		 GUNS N' ROSES опубликовали промо-ролик тура

20 апр 2010 : 		 Легендарные GUNS N' ROSES впервые выступят в России

29 мар 2010 : 		 Менеджер Axl'a Rose'a требует с него около 2 миллионов долларов

18 мар 2010 : 		 Концерт GUNS N' ROSES был отменён из-за рухнувшей сцены

13 фев 2010 : 		 GUNS N' ROSES подтвердили свое участие на Sweden Rock

23 янв 2010 : 		 GILBY CLARKE будет восстанавливаться дома

13 янв 2010 : 		 GILBY CLARKE попал в больницу

12 янв 2010 : 		 Slash'y и Axl'y из GUNS N' ROSES "предлагали миллионы" за реюнион

12 дек 2009 : 		 GUNS N' ROSES открыли турне в Тайпее

7 дек 2009 : 		 Семплы с нового альбома Izzy Stradlin'a

7 окт 2009 : 		 GUNS N' ROSES обвиняют в плагиате

11 фев 2009 : 		 Последний альбом GUNS N' ROSES получил платину

28 ноя 2008 : 		 Успехи GUNS N'ROSES

27 ноя 2008 : 		 Китайские власти раскритиковали новый альбом GUNS'N'ROSES

17 ноя 2008 : 		 Новая песня GUNS N'ROSES в сети

5 ноя 2008 : 		 Новый ролик от GUNS N'ROSES

26 сен 2008 : 		 Успехи GUNS 'N' ROSES

1 сен 2008 : 		 GUNS N' ROSES: переиздадут "Appetite For Destruction" на виниле

16 июл 2008 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES появится в видеоигре

21 май 2007 : 		 Билеты на мексиканское шоу GUNS N'ROSES полностью распроданы

12 янв 2007 : 		 AXL ROSE заканичивает запись вокала для нового альбома GUNS N' ROSES

20 дек 2006 : 		 Вышел трибьютный альбом GUNS N' ROSES

30 июн 2006 : 		 AXL ROSE угодил за решетку

15 май 2006 : 		 Новый гитарист GUNS N’ROSES не сможет выступить в России

14 май 2006 : 		 GUNS N' ROSES возвращаются к жизни

3 апр 2006 : 		 Скандалы и слухи вокруг GUNS N' ROSES

15 дек 2004 : 		 Лучшая двадцатка песен по версии слушателей радиостанции Veronica

22 сен 2002 : 		 Фотоколлекция GUNS N' ROSES

20 сен 2002 : 		 Новый проект музыкантов GUNS N' ROSES

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GUNS N’ ROSES отменили визит в Иерусалим

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GUNS N’ ROSES хотели прилететь в Тель-Авив заранее и посетить Иерусалим перед концертом, однако были вынуждены отменить визит в город из-за терракта — сообщает Ynet.

GUNS NвЂ™ ROSES Forced To Cancel Jerusalem Visit Following Terror Attack



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