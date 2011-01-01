16 июл 2017



Гитарист и барабанщик ADRENALINE MOB об аварии Гитарист и барабанщик ADRENALINE MOB, Mike Orlando и Jordan Cannata, также прокомментировали аварию, которая унесла жизнь их коллеги, Дэвида Заблидовски.



Orlando: «Я не могу не начать со слов благодарности всем вам, кто беспокоился о нашем состоянии и молился за нас. Я стараюсь примириться со случившимся, как физически, так и психологически... так что прошу прощения за немного несвязный текст. Мы буквально пережили ад... я полностью разбит, как физически, так и психологически. Я люблю тебя, Дейв и словами не описать то, насколько тебя не хватает. Ты был одним из самых милых людей из всех, кого я знал...»



Cannata: «Всем привет. Я не знаю, с чего начать, поэтому начну со слов благодарности за слова поддержки в наш адрес. Мы все опустошены и нам нужно определенное время на то, чтобы справиться со случившимся как физически, так и психологически... Дэвид Зи.... Я люблю тебя, мне тебя не хватает и я искренне соболезную твоей семье и друзьям. От лица всех техников и участников команды, мы все тебя любили... Пожалуйста, продолжайте думать о тех, кто пострадал. И еще раз спасибо. Покойся с миром, Дэвид Зи...»







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