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Басист MEGADETH : «Фанаты были рады получить от "Dystopia" то, на чём они росли» Басист MEGADETH David Ellefson в ходе недавнего интервью на Chicago Open Air коснулся темы последнего альбома команды — "Dystopia":



«Ну что ж, это была запись, которую мы... Мы, может быть, работали почти год до того, как приступить к записи. И потребовалось ещё полгода или около того, чтобы всё сделать. Пришлось пройти через множество трансформаций только для того, чтобы приготовить для него основу и добраться до сути, и я думаю, что поклонники были очень рады услышать тот MEGADETH, на котором они росли.



Мы многое попробовали в нашей карьере. Мы из тех групп, что могут создавать очень сложные риффы, но вместе с тем и создавать что-то цепляющее и запоминающееся. Думаю, фишкой последнего альбома стала бережная доводка соединения подобных элементов, потому что нельзя быть группой, которая застряла на дебютной пластинке, и не стоит быть командой, которая повторяет предыдущую работу, просто потому, что жизнь идёт вперёд, происходят перемены и проолжается развитие. И наличие Chris'a позволило создать более сконцентрированную запись. И Kiko пришёл и привнёс... В MEGADETH всегда было два... Dave и второй подходящий гитарист, и я считаю, что Kiko прекрасно дополняет его. И на живых выступлениях он также прекрасен».















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