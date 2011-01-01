16 июл 2017



Вокалист ADRENALINE MOB благодарит за поддержку Вокалист ADRENALINE MOB Russell Allen поблагодарил за поддержку поклонников, написав на своей страничке в Facebook:



«Вчера я попал в серьезную аварию, которая унесла жизнь моего друга и коллеги Дэвида Зи, а трое наших техников находятся в критическом состоянии. Я переполнен печалью. Я также хочу поблагодарить всех, кто прислал слова поддержки со всех уголков земного шара. Пожалуйста, продолжайте молиться за семью Дэвида в этот сложный момент, как и за тех, кто находится в критическом состоянии.



Лично хотел бы поблагодарить Patrick'a Dumo за его храбрость и помощь в извлечении нашего водителя Jason'a из обломков и оказания помощи. И за помощь мне в извлечении нашего тур-менеджера Jane. Без его самоотверженного акта мужественности я не смог бы спасти их поврежденного автомобиля до того, как он загорелся. От лица всех нас и от себя лично — спасибо!»







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