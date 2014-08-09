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Вокалист METALLICA : «Ну зачем мне сайд-проект?» В ходе недавнего интервью с вокалистом METALLICA у James'a Hetfield'a спросили, рассматривал ли он вариант сайд-проекта или сольной записи:



«Так METALLICA во многом и есть мой сайд-проект. Я делаю в нём всё, что захочу (смеётся). Поэтому потребности особо и нет. Я пишу то, что мне нравится, а если это в итоге принимается в METALLICA, то радуюсь ещё больше. Иногда они не принимаются. Иногда получается что-то в духе "Nothing Else Matters" и тогда они прячутся: "Нет, не надо этого слушать". Но всё-таки ответ на вопрос: нет, в этом нет нужды. Или времени — времени на это тоже всё равно нет (смеётся)».















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