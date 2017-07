16 июл 2017



Видео с выступления OZZY OSBOURNE Видео с первого выступления OZZY OSBOURNE после завершения группой BLACK SABBATH тура "The End", доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Bark at the Moon

Mr. Crowley

Desire (First live performance since 2003)

I Don't Know

Fairies Wear Boots (Black Sabbath song)

Suicide Solution

No More Tears (First live performance since 2010)

Believer (First live performance since 2010)

War Pigs (Black Sabbath song)

Drum Solo

Iron Man (Black Sabbath song)

Shot in the Dark

I Don't Want to Change the World

Crazy Train



Encore:

Mama, I'm Coming Home

Paranoid (Black Sabbath song)













































