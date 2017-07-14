Полиция опубликовала список пострадавших в аварии ADRENALINE MOB
Флоридская полиция опубликовала списки пострадавших в аварии, унесшей жизнь басиста ADRENALINE MOB David Zablidowsky. Авария случилась днем в пятницу, когда в автобус и автомобиль, перевозивший музыкантов и остановившиеся на обочине из-за прокола колеса, врезался грузовик. По сообщениям полиции:
* Robert Edwin Haines, 59, из Largo, водитель, не пострадал;
* Jason McCole, 41, Wilksbarre, Pennsylvania, водитель, получил серьезные повреждения;
* Zablidowsky, 38, пассажир скончался от полученных травм
* Второй пассажир, вокалист ADRENALINE MOB Russell Allen, 45, New Jersey, получил серьезные повреждения;
* Третий пассажир, тур менеджер ADRENALINE MOB Janet Rains (a.k.a. acclaimed singer Jane Train; apparently misidentified by Gainesville.com as Janet Revis), 48, из Pitts Pond, Pennsylvania, получила критические повреждения,
* Четвертый пассажир, Dale Campiglia, 51, Levittown, New York, получил серьезные повреждения;
* Пятый пассажир, Robert Dressler, 45, Plaines, Pennsylvania, получил серьезные повреждения;
* Барабанщик ADRENALINE MOB Jordan Cannata, 27, West Babylon, New York, находился в 2003 GMC Sierra, получил серьезные повреждения
* Гитарист ADRENALINE MOB Mike Orlando, 46, Staten Island, New York, находился в 2003 GMC Sierra, получил серьезные повреждения
По сообщению подруги Orlando, состояние Orlando, Allen, Cannata и Dressler нормальное, но она молится за Campiglia, Rains и McCloe.
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