Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем... [46]
*Новое видео ARCH ENEMY [36]
*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [32]
*BILL WARD представляет десятку лучших альбомов в металле [31]
*Обложка нового альбома SATYRICON [31]
*
[= ||| все новости группы



*Adrenaline Mob*



16 июл 2017 : 		 Гитарист и барабанщик ADRENALINE MOB об аварии

16 июл 2017 : 		 Вокалист ADRENALINE MOB благодарит за поддержку

16 июл 2017 : 		 Полиция опубликовала список пострадавших в аварии ADRENALINE MOB

15 июл 2017 : 		 Погиб басист ADRENALINE MOB

7 июл 2017 : 		 Гитарист MACHINE HEAD присоединился на сцене к ADRENALINE MOB

9 июн 2017 : 		 Обучающее видео от ADRENALINE MOB

3 июн 2017 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

22 май 2017 : 		 Видео с текстом от ADRENALINE MOB

29 апр 2017 : 		 Новое видео ADRENALINE MOB

22 мар 2017 : 		 Новый альбом ADRENALINE MOB выйдет летом

12 мар 2017 : 		 ADRENALINE MOB представили барабанщика

4 мар 2017 : 		 ADRENALINE MOB завершили запись

24 окт 2016 : 		 ADRENALINE MOB готовы к записи

13 апр 2015 : 		 ADRENALINE MOB исполняют CHARLIE DANIELS BAND

25 мар 2015 : 		 ADRENALINE MOB воздали должное барабанщику

24 мар 2015 : 		 Вокалист ADRENALINE MOB о барабанщике

24 мар 2015 : 		 ADRENALINE MOB о смерти барабанщика

23 мар 2015 : 		 Гитарист TWISTED SISTER присоединился к ADRENALINE MOB на сцене

22 мар 2015 : 		 Видео с последнего выступления A.J. PERO

3 мар 2015 : 		 ADRENALINE MOB в акустике

10 фев 2015 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

24 янв 2015 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

7 янв 2015 : 		 Сборник кавер-версий ADRENALINE MOB выйдет в феврале

20 авг 2014 : 		 ADRENALINE MOB нашли басиста

6 авг 2014 : 		 JOHN MOYER: «ADRENALINE MOB давно знали о моём решении»

5 авг 2014 : 		 ADRENALINE MOB через Twitter узнали, что басист не поедет в тур

14 май 2014 : 		 ADRENALINE MOB попали в аварию

18 фев 2014 : 		 Акустика от ADRENALINE MOB

5 фев 2014 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

28 янв 2014 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

22 янв 2014 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

14 янв 2014 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

7 янв 2014 : 		 Видео с текстом от ADRENALINE MOB

2 янв 2014 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

25 дек 2013 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

17 дек 2013 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

11 дек 2013 : 		 Видео с текстом от ADRENALINE MOB

3 дек 2013 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

1 ноя 2013 : 		 Новый альбом ADRENALINE MOB выйдет в феврале

7 окт 2013 : 		 ADRENALINE MOB записывают новый альбом

26 июл 2013 : 		 Гитарист ADRENALINE MOB о новом материале

17 июн 2013 : 		 LZZY HALE, TIM 'RIPPER' OWENS присоединились на сцене к ADRENALINE MOB

15 июн 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к ADRENALINE MOB

11 июн 2013 : 		 RUSSELL ALLEN: «Мы не хотим ждать момента, когда MIKE PORTNOY найдёт время для ADRENALINE MOB»

5 июн 2013 : 		 MIKE PORTNOY ушел из ADRENALINE MOB

6 апр 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к ADRENALINE MOB

6 апр 2013 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

5 апр 2013 : 		 Акустика от ADRENALINE MOB

21 мар 2013 : 		 ADRENALINE MOB в акустике

7 фев 2013 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от ADRENALINE MOB

1 фев 2013 : 		 ADRENALINE MOB выпустят ЕР с кавер-версиями в марте

11 янв 2013 : 		 ADRENALINE MOB завершили запись кавер-версий

30 ноя 2012 : 		 ADRENALINE MOB запишут кавер-версии для переиздания дебютного альбома

19 сен 2012 : 		 Исполнение песни ADRENALINE MOB барабанщиком группы: видео

19 июл 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления ADRENALINE MOB

9 июл 2012 : 		 Вокалистка REVAMP спела с ADRENALINE MOB

29 июн 2012 : 		 Видео полного концерта ADRENALINE MOB

21 июн 2012 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

23 май 2012 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

7 май 2012 : 		 Новое видео ADRENALINE MOB

26 апр 2012 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

16 апр 2012 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

20 мар 2012 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

14 мар 2012 : 		 Басист DISTURBED отыграл первое шоу с ADRENALINE MOB

13 мар 2012 : 		 Новый альбом ADRENALINE MOB доступен для прослушивания

29 фев 2012 : 		 Mike Portnoy об ADRENALINE MOB: «Не нужно использовать калькулятор, чтобы получать удовольствие от этой музыки»

26 фев 2012 : 		 Две новые песни ADRENALINE MOB

11 фев 2012 : 		 Семпл нового трека ADRENALINE MOB

9 фев 2012 : 		 Басист DISTURBED присоединился к ADRENALINE MOB

6 фев 2012 : 		 Семплы с дебютного альбома ADRENALINE MOB

22 янв 2012 : 		 Дебют ADRENALINE MOB выйдет в Европе на Century Media Records

20 янв 2012 : 		 Новое видео ADRENALINE MOB

7 янв 2012 : 		 ADRENALINE MOB расстались с гитаристом и басистом

6 янв 2012 : 		 Дебютный полноформатный альбом ADRENALINE MOB выйдет в марте

17 сен 2011 : 		 ADRENALINE MOB записывают три новых трека

7 сен 2011 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

20 авг 2011 : 		 MIKE PORTNOY об ADRENALINE MOB: «Эта группа имеет мало общего с термином «прогрессив»

9 авг 2011 : 		 Дебютный ЕР ADRENALINE MOB доступен для прослушивания

4 авг 2011 : 		 Дебютный ЕР ADRENALINE MOB выйдет в августе

24 июл 2011 : 		 Mike Portnoy объяснил, почему альбом ADRENALINE MOB придётся долго ждать

28 июн 2011 : 		 Про-шот от ADRENALINE MOB

27 июн 2011 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ADRENALINE MOB

24 июн 2011 : 		 Первое фото ADRENALINE MOB

20 июн 2011 : 		 Семплы ADRENALINE MOB

16 июн 2011 : 		 MIKE PORTNOY, RUSSELL ALLEN, RICH WARD, MIKE ORLANDO объединили усилия в ADRENALINE MOB

| - |
|||| 16 июл 2017

Полиция опубликовала список пострадавших в аварии ADRENALINE MOB

*
zoom
*
* *
Флоридская полиция опубликовала списки пострадавших в аварии, унесшей жизнь басиста ADRENALINE MOB David Zablidowsky. Авария случилась днем в пятницу, когда в автобус и автомобиль, перевозивший музыкантов и остановившиеся на обочине из-за прокола колеса, врезался грузовик. По сообщениям полиции:

* Robert Edwin Haines, 59, из Largo, водитель, не пострадал;

* Jason McCole, 41, Wilksbarre, Pennsylvania, водитель, получил серьезные повреждения;

* Zablidowsky, 38, пассажир скончался от полученных травм

* Второй пассажир, вокалист ADRENALINE MOB Russell Allen, 45, New Jersey, получил серьезные повреждения;

* Третий пассажир, тур менеджер ADRENALINE MOB Janet Rains (a.k.a. acclaimed singer Jane Train; apparently misidentified by Gainesville.com as Janet Revis), 48, из Pitts Pond, Pennsylvania, получила критические повреждения,

* Четвертый пассажир, Dale Campiglia, 51, Levittown, New York, получил серьезные повреждения;

* Пятый пассажир, Robert Dressler, 45, Plaines, Pennsylvania, получил серьезные повреждения;

* Барабанщик ADRENALINE MOB Jordan Cannata, 27, West Babylon, New York, находился в 2003 GMC Sierra, получил серьезные повреждения

* Гитарист ADRENALINE MOB Mike Orlando, 46, Staten Island, New York, находился в 2003 GMC Sierra, получил серьезные повреждения

По сообщению подруги Orlando, состояние Orlando, Allen, Cannata и Dressler нормальное, но она молится за Campiglia, Rains и McCloe.

Florida Police Identifies ADRENALINE MOB Members Involved In Deadly Crash And Describes Their Injuries






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 908

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом